母親節前「絕美神器」來了！全聯全店印花集點加價購活動首次精選英國皇家認證的精品餐瓷「Royal Doulton皇家道爾頓」，訴求讓「餐桌變餐廳」，明（8日）起至7月30日全店單筆每滿200元集1枚印花，滿20枚起或扣1000點福利點，加價199元至3299元，8組餐瓷最低1.6折起換購。

集全聯印花20枚起或扣1000點福利點，加價199元至3299元，8組餐瓷最低1.6折起換購。（全聯提供）

全聯從2015年起展開8檔換購，擅長將雙人牌、WMF或瑞仕鑽石鍋等夢幻逸品平民化，討好婆婆、媽媽主顧客，6年來換購超過900萬件商品，幾乎全台每個家庭都參與，排行前3名是超過240萬件鍋具、200萬件刀具和80萬件小家電，全聯行銷協理劉鴻徵表示，每檔換購商機基本盤10億元起跳。

劉鴻徵認為防疫期間多數人在家煮出心得，若有成套的餐具、好的擺盤，樂趣會多一點，這次合作的Royal Doulton成立於1815年，經典的1815恆采系列以手工鹽釉浸漬方式上釉，每款皆獨一無二，水藍、湖綠、淺紫等的明亮柔和色系，增添用餐氛圍，被稱為「絕美神器」。

集全聯印花20枚起或扣1000點福利點，加價199元至3299元，8組餐瓷最低1.6折起換購。（全聯提供）

8組餐瓷包含「日安生活馬克杯、萬用深盤2入組、碗盤4件組、獨享確幸4件組、和風方盤4件組、多功能餐碗8件組、英倫午茶輕食8件組、1815恆采家庭分享16件式餐具組，單身、2人或4人小家庭都適宜。活動期間除全店單筆每滿200元集1枚印花，每周六、日單筆滿600元加贈3枚，共可獲6枚加速換購，預計可帶動業績成長1成。