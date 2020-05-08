2020年不知不覺也來到5月，以下4個星座在下半年的財運、事業運勢即將暴漲！

▍1.金牛座：升職加薪

2020下半年金牛的事業運會越來越好，在薪水會有耀眼的表現，會大有一番作為，能夠順利得到老闆的賞識，獲得升職加薪的機會。金牛一向在理財方面頗有想法，今年的金牛收入增加，在他的合理規劃下，金牛能找到不錯的生財方式，利用自己已有的錢拿去做理財，收益不錯。

▍2.巨蟹座：跳槽到更好的公司

年初因為疫情關係大家情況基本都不太好，所以起伏不大，不過慢慢巨蟹會找到更好的機會，找到更適合自己的公司。不過這期間一定要冷靜，千萬不要因為一時衝動辭職重新找工作，一定要遇到合適的機會，冷靜分析自己是否要換工作。跳槽成功的巨蟹在新的平台有新的機會，並且可以拿到更高的薪水，自己的能力也能夠充分展現，未來晉昇機會還是很不錯的。

▍3.天蠍座：拉到大單子

對於銷售類，或者涉及到簽合同拉客戶的天蠍，今年下半年會有不錯的成績。尤其自己長期的努力和積攢的人脈，在這個特殊時期更能顯現出來你的優勢。你能夠成功拉倒大客戶，讓同事羨慕不已，領導也會對你刮目相看，提成增加、收入增加更是自然而然的事情。

▍4.水瓶座：找到好的工作

無論是初出茅廬剛到社會上打拼的水瓶，還是辭職後重新找工作的水瓶，今年都會有不錯的機會。某個偶然的機會可能讓你遇到能夠幫助到你的貴人，在他的帶領和幫助下，你能夠找到很不錯的工作。而且在新工作環境中，你能很快學習和積累經驗，與同事的相處也非常融洽。新公司會是一個能夠開心工作，實現自我價值的地方。相信靠你的努力，未來會更好！

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