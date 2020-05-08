許多人對於保養品帶來的保養效果，往往是用「感覺」來評斷，實際上是否真的有達到當初預期的效果則不得而知。現在有保養品牌推出輕巧可隨身攜帶的儀器搭配保養精華的組合，讓你的保養效果化為數據，儀器還會告訴你今天的精華濃度該怎麼調整才最符合肌膚需求！

iCi en orbite「新轉肌」 是市面上首款個人、攜帶式的肌膚檢測儀，尺寸輕巧有如一個粉餅盒，搭配AI人工智慧的App經由藍芽連線，從iCi肌膚檢測儀取得當天肌膚「含水量」、「黑色素」、「含氧量」、「皮脂」等即時膚況數據，在數秒內運用獨家AI肌膚資料數據與各種相關演算法分析出個人最佳化膚質，再即時調配出保養配方和劑量，滿足當下皮膚所需的修護。

iCi en orbite「新轉肌」可測出肌膚「含水量」、「黑色素」、「含氧量」、「皮脂」等即時膚況數據。（圖／邱映慈攝影）

因應動態客製化保養的「Première原力修護精華」含有獨家專利成分，恢復肌膚健康，重獲青春。另添加玻尿酸和合成角鯊烷，從保濕、修復、潤膚、到再生，隨著iCi App的每日診斷，按1到7的刻度配方指示，調配出最適合使用者當時膚質需求。

原力修護精華為兩管劑型，透明管主要針對肌膚表層受外在環境傷害的修護，白管主要針對身體內在引發肌膚問題的修護，依「新轉肌」建議的刻度即可調配出最適合當天肌膚狀況的精華濃度，兩管劑型為分開販售，因此不需擔心其中一管用完就無法繼續調配出精準的精華比例。

使用Première原力修護精華先做肌膚檢測，再轉到當天建議的精華濃度，共有1～7可選擇，擠出後將兩劑均勻混合即可塗抹於臉上。（圖／邱映慈攝影）

iCi en orbite「新轉肌」保養概念旨在修復肌膚，並非取代其他保養品，因此功效並不衝突，可適用作為所有保養的基礎，洗臉後先使用「新轉肌」檢測肌膚狀況並使用原力修護精華，後續接著使用乳液、乳霜等產品即可完成保養程序。

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