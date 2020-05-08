台中房市買盤出現變化！內政部實價登錄資料顯示，106年開始購屋者購買新屋比例來到高峰後，107年以來中古屋與新成屋交易比例各佔一半，房市專家分析，有鑒於新案房價不斷往上墊高，中古屋具備低房價、高坪數等誘因，造成購屋者買新不如買舊趨勢更為明顯。

根據2月份實價登錄資料顯示，台中市整體建物買賣交易仍以住宅大樓及透天厝產品為主，其成交數量比例分別為58.2%與20.9%，而成交金額比例分別為54.4%與30.3%，整體建物交易總金額為約371億元。

值得注意的是，近三年台中購屋風向已從新屋轉向中古屋，舉例來說，106年屋齡2年內之11樓以上含電梯住宅大樓交易占比高達60.3%、9852件，中古屋則為39.7%、6492件，107年及108年，屋齡兩年內的大樓新屋比例下降至不到五成，中古屋則分別上升至51.1%、7490件以及50.1%、8604件。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠表示，住宅市場在歷經104~105年的停滯期後震盪往上，108年創下歷年最高點紀錄，由於有強勢的剛性需求穩盤支撐，建商推案動能也十分強勁。

不過，買盤也不是只出現在預售或新屋市場上，107~108年購屋屬性明顯流向中古屋市場，消費者對於中古屋的青睞度上揚，不外乎與低公設比、單價相對便宜、總價與新屋差不多，但坪數卻較大等優勢有關。

台灣房屋智庫經理陳炳辰也表示，台中市在重劃區建設轉強與捷運沿線題材帶動，不少過去平價區新屋價格偏高，加上房市溫和反轉，建商讓利空間有限，都令剛性買盤轉向價格相對低的中古屋市場，加上如七期、草悟道不斷增溫台中市場高價氛圍，造成民眾更青睞親民中古屋，都是買新不如買舊的因素。

21世紀不動產七期河南加盟店經理沈政興則進一步分析， 由於建商過去推案主要以中高坪數的換屋族群為主，因此107年及108年剛性需求出籠轉向購買中古屋，精華地段的中古屋又具備三大誘因：公設比低、管理費便宜、沒有裝潢黑暗期，且再從房價來看，中古屋三房物件的價格到新屋市場僅能買到兩房，甚至是一加一房物件，成為影響購屋者轉向中古市場的重要因素。