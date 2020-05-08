為迎接母親節來臨，域峰表（Favre-Leuba）向全天下偉大的母親致敬，主打Raider Sea Bird潛水表，這款高功能的專業防水潛水表，不僅適合愛海、愛潛水的媽媽，中性時尚的設計讓媽媽更有型，送上一只24小時分秒運轉、無片刻停歇的腕表，最能代表兒女對母親的敬意與謝意。

域峰表在母親節主打Raider Sea Bird潛水表，4萬9000元。（ Favre-Leuba提供）

柔中帶剛的Raider Sea Bird日期腕表，主打香檳粉色系表盤搭同系列皮革表帶，另有星光白、海洋藍、巧克力棕三種表盤可供選擇，搭配立體時標、棒形指針、夜光功能刻度，防水達100米。