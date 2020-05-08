域峰Raider Sea Bird潛水表 讓愛海的媽媽更有型 11:552020/05/08 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為迎接母親節來臨，域峰表（Favre-Leuba）向全天下偉大的母親致敬，主打Raider Sea Bird潛水表，這款高功能的專業防水潛水表，不僅適合愛海、愛潛水的媽媽，中性時尚的設計讓媽媽更有型，送上一只24小時分秒運轉、無片刻停歇的腕表，最能代表兒女對母親的敬意與謝意。 域峰表在母親節主打Raider Sea Bird潛水表，4萬9000元。（ Favre-Leuba提供） 柔中帶剛的Raider Sea Bird日期腕表，主打香檳粉色系表盤搭同系列皮革表帶，另有星光白、海洋藍、巧克力棕三種表盤可供選擇，搭配立體時標、棒形指針、夜光功能刻度，防水達100米。 #Raider #Sea #Bird #潛水表 #媽媽 也許您會感興趣 推薦閱讀 李國超視訊永別母親 慟疫情隔斷奔喪路 04:102020/05/04 娛樂新聞 母親節到底要送什麼？十大媽媽們最喜愛的禮物出爐 11:372020/05/05 生活 送媽媽禮物外加刮刮樂 說不定可給媽媽額外驚喜 12:032020/05/05 財經 跟媽咪說愛 母親節台南景點媽媽免費遊 18:342020/05/06 生活 母親節將至 媽媽最想要的禮物98％的子女都猜錯 16:212020/05/07 財經 郭富城哽咽思亡母！率百名舞者母親節前夕復工 19:442020/05/07 娛樂 母親節將至 98％子女不懂媽媽心 04:102020/05/08 投資理財 安聯投資型保單獻禮 讓媽媽享福又享富 04:102020/05/08 產業特刊 郭富城9日線上演唱會抗疫 04:102020/05/08 娛樂新聞 蘇明淵媽超級推銷員 土風舞置入兒子新歌 04:102020/05/08 娛樂新聞 時尚熱門新聞 千年一遇空姐脫了！超辣S型曲線不科學 - 星光 - 時尚 170cm網拍女神西外裡上空！開襟「半乳露出」引暴動 - 星光 - 時尚 IU《Eight》新歌太強「全身透視」歌詞藏洋蔥 - 星光 - 時尚 21歲隱乳女偶像「深V白T被炸開」自拍露深溝黑影 - 星光 - 時尚 174cm台大醫學正妹激似秀智！脫白袍炸出超胸比基尼 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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