2020年，RF荷那法蕊鎖定「頭皮經常疲弱不穩定」、「髮絲容易脆弱斷裂」等亞洲消費者最在意的煩惱，特別為亞洲消費者量身訂做，推出專屬限定的旗艦新品， 具有強化髮膚髮絲養護作用，絕對是你護髮之路的神級隊友！

新誕生的FORTICEA複方精油煥能修護膜，添加含3倍咖啡因能量、17種以上氨基酸、維生素B群、E等豐富營養素，能全面補給髮膚能量的超強活力成分「瓜拿納活性萃取」，以及三大天然植萃精油：柑橘、薰衣草、迷迭香精油，幫助髮膚淨化、活絡促進養分吸收。四大關鍵成份各司其職、完美交互作用，為髮膚髮絲注入滿滿的養分活力，就像是提供給髮膚、髮絲吃的超級維他命，一敷即可迅速補充頭皮所需的重要營養能量，輕鬆完成補給、強化、活力三大功效。

此外，適用於所有頭皮髮質的FORTICEA複方精油煥能修護膜，其輕盈細緻的乳狀質地，清爽不油膩，不僅能給予頭皮頭髮水潤舒適，輕鬆為髮絲解除糾結、防止靜電毛躁，更可讓秀髮隨時保持柔順蓬鬆、煥發健康光澤！

FORTICEA複方精油煥能修護膜使用前後對比照。（圖／品牌提供）

照顧髮膚最重要的第一步驟「清潔」，建議選用包覆著天然柑橘、薰衣草及迷迭香精油球體的FORTICEA複方精油養護髮浴，輕柔地以指腹畫圈，將綠色球體中的活性植萃能量釋放，同步按摩頭皮清潔，促進微循環作用，啟動肌膚保養通道。第二步驟取適量FORTICEA複方精油煥能修護膜塗抹於頭皮與髮絲，停留2至3分鐘後沖洗，加強補充日常髮膚所需之養分。洗髮後接著是第三步驟，於擦乾後的頭皮上，搭配具有平衡頭皮補給功效的保養精華FORTICEA複方精油養髮液，三重保養護理、三效加乘，讓養髮效果全面極大化，更強健、更有感，締造最完美秀髮狀態！

FORTICEA系列產品。（圖／品牌提供）

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看居家三步驟讓頭髮更健康！

★獎品內容 ｜ RF荷那法蕊洗潤體驗組*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/5/21

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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