「輕世代」在台灣一直保有舉足輕重的地位，特別在2020年總統大選中就看得出來。在1,931萬總投票人口中，20~29歲年齡間的投票人數就佔了311萬人，如此大量的高佔比顯示新世代的聲音不能忽略。富比士網科公司近日針對國內首次進行《輕世代購「聲量」》大調查，結果顯示讓人意外，原來年輕人買房非常理性且購屋行為模式也有大幅改變！

▲有31.7%的人已經準備了30~50萬元的自備款。/富比士提供

此次調查回收1,104份有效問券，21~40歲的受眾佔62.7%為大宗，調查顯示有71.6%的人目前沒有租房，而最讓人感到意外的部分是有31.7%的人已經準備了30~50萬元的自備款，自備款50~80萬元則有20.2%，80~120萬元也有14.6%；至於根據自身經濟能力分析，已有74.4%的人有能力購買500~800萬元的房子；購買坪數的部分則是20~29坪深受47.5%的人青睞。

▲已有74.4%的人有能力購買500~800萬元的房子。/富比士提供

此外，許多人還是認為「輕世代」買房都是要靠父母，或是一輩子當租屋族，但透過調查顯示發現，對於「輕世代」來說，存錢買房的秘訣有59.5%的人認為是「一領薪水強迫存款」，其次有50.9%的人是「成立理財專戶(基金、股票)」，再來有45.1%的人是「和伴侶一起存錢」。這樣的調查結果，讓富比士網科執行長陳高超深感意外，他表示， 年輕人的存錢買房秘方竟是「一領薪水強迫存款」，顛覆了以往大眾對於年輕人的看法，不再是長輩眼中的草莓族，他們對於買房一事表現的很理性且有想法。

▲存錢買房的秘訣有59.5%的人認為是「一領薪水強迫存款」/富比士提供

而至於「輕世代」夢想家的必要條件，「交通便利」佔80.9%、「公園」佔42.6%、「商圈」佔38.5%、「學區」佔37.5%，顯示交通及生活機能最受到年輕人的重視，除了居住環境優質之外，休閒娛樂也不能少。大部分的年輕人想要買房，但遲遲未下手的最主要原因，還是有70.7%的人認為房價太高，其次為收入太低、缺少自備款及距離買房目標還差一點等等。

▲富比士網科執行長陳高超。/富比士提供

透過這次國內第一次的《輕世代購「聲量」》大調查，陳高超認為，現今年輕人買房的行為模式改變了，以前多是家長買給小孩，現在則是情侶兩人一起存錢，形成婚前、婚後「1+1」模式；而且40歲以下的小資上班族也成了未來購屋的主流，20~29坪是最受歡迎的坪數首選，為了因應新世代購屋觀，未來將會有更多業主推出符合新世代喜愛的空間及設計。