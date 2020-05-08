微風一年一度的「便當祭大賞」預計6月展開第7屆，由微風台北車站熱門店家共同推出期間限定外帶便當，並邀專業評審及民眾試吃選出心中的冠軍。防疫期間為增加用餐便利性，先由Breeze Super微風超市領軍在南山旗艦店、復興本店和南京店推出各式便當，讓便當祭提前開打。

Breeze Super 3店首度根據不同客層需求，聯手推出選用超市新鮮食材的「經典便當」，「南山旗艦店」主攻白領及年輕上班族；「南京店」以健康輕食為導向、並推出會議便當，提供預約訂購及專案服務；「復興本店」復刻歷年人氣暢銷丼飯，也因應消費者要求推出的極黑牛筋丼飯。

Breeze Super復興本店西班牙海鮮飯，每份原價250元、優惠價180元。（微風提供）

另，Breeze Super還有限時限量120元至250元不等的優惠價格，「高纖便當」光海鮮、烤雞等主菜就有超過10餘種；「紅咖哩牛肉便當」，選用新鮮蔬菜，特製紅咖哩；充滿南洋風情的；「夏日特選便當」是2020年上班族最愛人氣款便當；「香煎鮭魚排便當」外皮金黃、肉質鮮美的鮭魚，富含高營養價值，也是抗疫期間熱銷的便當之一。

此外，微風南山響應防疫新生活，瞄準外帶便當商機，鎖定台北信義區10萬商辦人潮的「便當商機」，提供更多樣化的選擇，周一至周五包含Breeze Super和館內眾多餐飲，在B1推出「微風南山便當一條街」．限定期間熱賣商品首次將以外店方式加入第7屆微風便當祭大賞名單．開賣至今1天平均可賣出近千個便當。

Breeze Super南京店高纖舒肥雞便當，每份原價150元、優惠價130元。（微風提供）

同時，館內多家美食餐廳也推出百元外賣便當，Trine&Zen、Rosmarino有多款健康美食便當；樂咖湯咖哩、盛合屋、魂麵、上海小館等也首次有多款中式、日式便當。