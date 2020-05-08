H&M台北忠孝店今日盛大開幕，自確定進駐東區後便備受矚目的台北忠孝店，是台北第四間門市，同時是北部首家全新概念店，採用全新概念打造，木質地板、暖色裝潢與綠意盎然的植栽裝置，呈現北歐品牌的簡約典雅，以及品牌的永續環保精神，進駐東區黃金地帶，更具意義。

H&M台北忠孝店位於忠孝敦化站3號出口，占地3層樓達480坪的購物空間，設有女裝、男裝、男女配件、青少年、童裝(1.5-10歲)，為全台第14間H&M門市，全新的木造店裝散發出明亮的暖色調，一踏進店內便可感受到舒適且放鬆的購物氛圍，吸引許多消費者前來參觀不一樣的H&M，呼應木質店裝與盎然綠意，H&M也特別在店內打造了一片植栽花牆，讓全店增添夏季氣息外，更供消費者留下美麗倩影。

H&M忠孝店開幕！北歐風環保潮流入主東區。（圖／品牌提供）

H&M忠孝店開幕！北歐風環保潮流入主東區。（圖／品牌提供）

H&M忠孝店開幕！北歐風環保潮流入主東區。（圖／品牌提供）

H&M忠孝店開幕！北歐風環保潮流入主東區。（圖／品牌提供）

終於進駐許多潮人發跡地的台北東區，H&M也特地與潮流意見領袖「ANGELINA」、風格意見領袖「陳允澤 阿蹦」、Youtube創作者「到處都是瘋女人APPLE」合作，挑選春夏潮流的單品，推出9款充滿風格的嚴選搭配，並以『#找你的HM』為主軸，在東區街頭拍攝，號召喜愛時尚的粉絲共訪東區，向潮流致敬，開幕當天吸引許多消費者前來搶購最新單品！

H&M忠孝店開幕！北歐風環保潮流入主東區。（圖／品牌提供）