『可以心情輕鬆，但千萬不能鬆懈。』，在疫情逐漸趨緩下，除了感謝指揮中心與醫護人員的辛勞之外。民眾在高度防疫之後的新生活運動，也逐漸在生活中慢慢落實:保持良好的社交距離，戴口罩，勤洗手。

1. 保持良好社交距離。在室外保持1公尺，在室內保持1.5公尺的距離，為雙方正確配戴口罩則不受影響。

2. 戴口罩。出入公共場所、密閉空間或是大眾運輸工具皆需配戴口罩。

3. 勤洗手。乾淨的水源加肥皂洗手，是最安全方便的選項。但如果在沒有水源的地方，含有酒精的乾洗手防護噴霧也許是可行的替代方案。

但要如何挑選乾洗手防護噴霧?

1. 添加「酒精」成份為主。因為酒精可以破壞細菌及病毒細胞的外套膜，以70~75％的濃度效果最佳。

2. 使用用量2至3ml。按壓噴霧即可均勻噴灑在雙手，加以搓揉清潔。

現在市面上推出的乾洗手防護噴霧，除了快速清潔之外，如添加茶樹精油等精油類來減少酒精的刺鼻味；也提升護手保濕成分如:玻尿酸、秋葵果萃取，甘油…等，以降低水分被帶走的乾燥感。建議在挑選時，還是要依個人膚況來做挑選。

市面上推出的乾洗手防護噴霧，都是以輕巧攜帶為主，可隨時保持雙手潔淨。但由於其中成分含酒精，建議孩童是在大人陪同下使用乾洗手，以免因不當使用造成危險。