新北市政府地政局7日舉行整體開發區13筆土地標售，共脫標5筆，總價達6億870萬7,592元，其中新莊北側知識產業園區最後一筆住宅區土地，由聯業開發以總價2.7億元，高於底價3成溢價率脫標，換算土地單價逾110萬元，創下該區新高價。

本次標售區域是由機場捷運線串聯新莊北側、二重及林口等三大開發區，可聯通台北市及新北市，滿足通勤、遊憩及產業需求，未來商機與發展可期，而標售清冊中的13筆土地皆為住宅用地。

這回「二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區」標脫1筆、「林口新市鎮第三期(三、四區) 市地重劃區」標脫3筆，合計總價6億870萬7,592元，聯業開發標得林口標號554，另外，還有新莊區新知段20地號土地也順利取得，標售單價最高，每坪為110萬826元，標價達2億7626萬元。

新北市地政局也分析，林口重劃區本次標脫3筆土地，主要因為林口重劃區近年地方建設及投資增溫，並配合林口工一重劃區的開發而帶動本次脫標率；另新莊北側知識產業園區區段徵收區所餘1筆住宅區，也在地方產業發展延伸需求下順利脫標。

本次標售則再度刷新標售紀錄，20地號住宅土地標出2.76億元，由聯業開發得標，溢價超過3成，再以每坪逾110萬元創下該區新高，房產業者指出，新莊北側知識產業園區坐擁機捷、環狀線雙捷優勢，加上宏匯集團三大BOT案逐步完工，補足周邊機能，也成建商積極插旗熱區。

科達機構董事長賴建程表示，顯見建商皆看好新北產業園區A3站具機捷、環狀線的雙捷運優勢，可串聯雙北、桃園891萬人生活圈，更符合台商回流、企業總部所需的大面積產業用地、商場辦、住宅開發案等需求，因此土地標售炙手可熱、創高價，未來新案賣價將衝上5字頭以上。