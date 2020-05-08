台中中科購物廣場成立15年，為當地人的重要生活圈之一，但幾年前其承租業者「深耕公司」因偽造文書，遭地主台糖控上法院，今年2月法院駁回行政救濟與行政救濟再審，台中市政府依法撤銷深耕公司的臨時建物許可，且將在近期斷水斷電，預計將有30多戶店家受到影響。

經營中科購物廣場的「深耕公司」與台糖歷經5年訴訟，全案在2016年12判決定讞，都發局依法於107年3月份撤銷深耕公司的臨時建物許可，當時業者不服，向最高法院提出行政救濟與行政救濟再審，但最高行政法院在今年2月駁回，全案確認。

台中市都發局長黃文彬表示，都發局已在今年3月會同警方張貼依法行政公告，一般來說公告一個月後就應斷水斷電，但考量到疫情、員工轉職、甚至是器材搬運等問題，市府才延長店家停業緩衝期。

黃文彬進一步指出，中科購物廣場屬於違章建築，等同沒有申報公安檢查，且在北市錢櫃KTV大火案的前車之鑑下，公共安全刻不容緩，且市府早在去年11月函文通知深耕公司和商家做好溝通，因此購物中心確定將在近日斷水斷電。

21世紀不動產七期河南加盟店經理沈政興則分析，中科購物廣場為當地最大的餐飲店、超市、服飾店集散地，中科和西屯路一代的住家也都相當仰賴該商圈，中科購物廣場停業後，當地生活圈將剩下JMALL及米平方商場，對周圍的中科科技新貴或是居民的生活機能將是一大損失。

據了解，中科購物廣場進駐不少知名店家，包括餐飲業者肉多多火鍋、築間鍋物、石二鍋、台中牛排館，另外還有健身工廠、屈臣氏、微笑運動用品店、台灣楓康超市等，預計將有30多戶店家受影響，市府也將提供法律諮詢，深耕公司務必與商家協調溝通。