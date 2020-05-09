長相甜美清純的大陸女星鄭爽，以出演熱門電視劇《一起來看流星雨》（大陸版《流星花園》）一炮而紅，後續再以《微微一笑很傾城》持續圈粉，天生的精緻臉蛋加上優雅氣質讓她的人氣一路狂飆，是許多人心中的高顏值女神。

近日，鄭爽被捕捉到現身機場，她身穿黑色平口上衣搭配 Prada 工裝皮褲，以「2截式」穿搭露出螞蟻腰，外披韓國潮牌 We11Done 白色牛仔外套增添清爽感，從頭到腳都超纖瘦，上胸到腹肌都零贅肉，光是一出場就氣勢逼人，為了讓整體風格一致，她腳踩黑色馬丁靴、頭戴漁夫帽，完美展現又帥又甜的「機車風」，果真夏天就是要露肚臍！高衣Q的穿法也被粉絲們大讚「仙女爽一秒變酷爽～」

大陸女星鄭爽被捕捉到性感現身機場。（圖／摘自微博@热门明星私服）

大陸女星鄭爽被捕捉到性感現身機場。（圖／摘自微博@热门明星私服）

今年28歲的鄭爽受封大陸「90後四小花旦」之一，私底下的性格更是直率自然，早已累積大批粉絲支持，她也在去年的搜狐時尚盛典上獲得「年度硬核風尚人物」，人氣持續飆升中。