日本兩大國際品牌「植村秀」與「Onitsuka Tiger 鬼塚虎」，將於2020年春夏推出令人意想不到又驚艷的聯名彩妝系列，帶領人們超越自己的極限，創造出運用美妝表達自我的新高度！
「Onitsuka Tiger 鬼塚虎」是日本歷史最悠久的鞋履時尚品牌之一，創辦人鬼塚喜八郎希望能顛覆運動領域，為年輕世代帶來更棒的未來，植村秀先生亦所見略同，希望藉由美妝打造一個更具美感的世界。藉由揉合兩大創辦人的願景，前所未有的聯名系列應運而生，為這個世界帶來正向和善的美麗力量。
本次聯名彩妝包含兩款眼彩、6色限量版唇膏、武士刀眉筆，彩妝部分包含#55零刷痕粉底刷、睫毛夾，另外還推出限量版聯名包裝潔顏油，馬上入手眾所矚目的這組限量系列，運用以「Onitsuka Tiger 鬼塚虎」經典線條樣式為設計靈感的聯名彩妝，從頭到腳打造出東京最夯的時尚妝容與穿搭。
即日起至櫃上消費滿NT4,000內含聯名彩妝送卡夾或運動風收納袋二擇一。植村秀官網滿NT6,500彩妝送聯名限量後背包一個。
▍活動
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★獎品內容 ｜ 植村秀小禮物*1，不挑款隨機寄出
★公佈時間 ｜ 2020/5/21
★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。
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