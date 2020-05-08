日本兩大國際品牌「植村秀」與「Onitsuka Tiger 鬼塚虎」，將於2020年春夏推出令人意想不到又驚艷的聯名彩妝系列，帶領人們超越自己的極限，創造出運用美妝表達自我的新高度！

「Onitsuka Tiger 鬼塚虎」是日本歷史最悠久的鞋履時尚品牌之一，創辦人鬼塚喜八郎希望能顛覆運動領域，為年輕世代帶來更棒的未來，植村秀先生亦所見略同，希望藉由美妝打造一個更具美感的世界。藉由揉合兩大創辦人的願景，前所未有的聯名系列應運而生，為這個世界帶來正向和善的美麗力量。

植村秀熱賣品「潔顏油」也推出Onitsuka Tiger鬼塚虎限量聯名包裝。（圖／邱映慈攝影）
植村秀熱賣品「潔顏油」也推出Onitsuka Tiger鬼塚虎限量聯名包裝。（圖／邱映慈攝影）

本次聯名彩妝包含兩款眼彩、6色限量版唇膏、武士刀眉筆，彩妝部分包含#55零刷痕粉底刷、睫毛夾，另外還推出限量版聯名包裝潔顏油，馬上入手眾所矚目的這組限量系列，運用以「Onitsuka Tiger 鬼塚虎」經典線條樣式為設計靈感的聯名彩妝，從頭到腳打造出東京最夯的時尚妝容與穿搭。

beyond the limit eye palette 眼彩盤(白)，眼影盤中的藍色做為眼線色超時髦！（圖／邱映慈攝影）
beyond the limit eye palette 眼彩盤(白)，眼影盤中的藍色做為眼線色超時髦！（圖／邱映慈攝影）

set the motion eye palette 眼彩盤(黃)是很適合亞洲女生的橘色系眼影盤。（圖／邱映慈攝影）
set the motion eye palette 眼彩盤(黃)是很適合亞洲女生的橘色系眼影盤。（圖／邱映慈攝影）
唇膏部分推出六款，除經典的RD163之外，其餘皆為新色。（圖／邱映慈攝影）
唇膏部分推出六款，除經典的RD163之外，其餘皆為新色。（圖／邱映慈攝影）
RD163為經典霧面紅色，一擦氣場爆棚。sunrise enegy動感橘、tangy orange人氣橘皆為本次推出限量新色，人氣橘是霧面紅蘿蔔色，擦上超顯白！動感橘則是閃耀光澤感的泰奶色唇膏，活潑的光澤感最適合夏季使用。（圖／邱映慈攝影）
RD163為經典霧面紅色，一擦氣場爆棚。sunrise enegy動感橘、tangy orange人氣橘皆為本次推出限量新色，人氣橘是霧面紅蘿蔔色，擦上超顯白！動感橘則是閃耀光澤感的泰奶色唇膏，活潑的光澤感最適合夏季使用。（圖／邱映慈攝影）

即日起至櫃上消費滿NT4,000內含聯名彩妝送卡夾或運動風收納袋二擇一。植村秀官網滿NT6,500彩妝送聯名限量後背包一個。

消費滿NT4,000內含聯名彩妝送卡夾或運動風收納袋二擇一。（圖／邱映慈攝影）
消費滿NT4,000內含聯名彩妝送卡夾或運動風收納袋二擇一。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 植村秀小禮物*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/5/21

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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