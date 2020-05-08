日本兩大國際品牌「植村秀」與「Onitsuka Tiger 鬼塚虎」，將於2020年春夏推出令人意想不到又驚艷的聯名彩妝系列，帶領人們超越自己的極限，創造出運用美妝表達自我的新高度！

「Onitsuka Tiger 鬼塚虎」是日本歷史最悠久的鞋履時尚品牌之一，創辦人鬼塚喜八郎希望能顛覆運動領域，為年輕世代帶來更棒的未來，植村秀先生亦所見略同，希望藉由美妝打造一個更具美感的世界。藉由揉合兩大創辦人的願景，前所未有的聯名系列應運而生，為這個世界帶來正向和善的美麗力量。

植村秀熱賣品「潔顏油」也推出Onitsuka Tiger鬼塚虎限量聯名包裝。（圖／邱映慈攝影）

本次聯名彩妝包含兩款眼彩、6色限量版唇膏、武士刀眉筆，彩妝部分包含#55零刷痕粉底刷、睫毛夾，另外還推出限量版聯名包裝潔顏油，馬上入手眾所矚目的這組限量系列，運用以「Onitsuka Tiger 鬼塚虎」經典線條樣式為設計靈感的聯名彩妝，從頭到腳打造出東京最夯的時尚妝容與穿搭。

beyond the limit eye palette 眼彩盤(白)，眼影盤中的藍色做為眼線色超時髦！（圖／邱映慈攝影）

set the motion eye palette 眼彩盤(黃)是很適合亞洲女生的橘色系眼影盤。（圖／邱映慈攝影）

唇膏部分推出六款，除經典的RD163之外，其餘皆為新色。（圖／邱映慈攝影）

RD163為經典霧面紅色，一擦氣場爆棚。sunrise enegy動感橘、tangy orange人氣橘皆為本次推出限量新色，人氣橘是霧面紅蘿蔔色，擦上超顯白！動感橘則是閃耀光澤感的泰奶色唇膏，活潑的光澤感最適合夏季使用。（圖／邱映慈攝影）

即日起至櫃上消費滿NT4,000內含聯名彩妝送卡夾或運動風收納袋二擇一。植村秀官網滿NT6,500彩妝送聯名限量後背包一個。

消費滿NT4,000內含聯名彩妝送卡夾或運動風收納袋二擇一。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 植村秀小禮物*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/5/21

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