麗晶精品防疫期間的第1季創下佳績，本月1日起跑至10日的「母親節購物禮讚」趁勝追擊，打出多項獨家商品和高回饋吸引貴客。活動期間單日消費滿5萬元可選擇2500元禮券回饋，或4000元晶華酒店餐飲及客房禮劵，回饋額度破天荒提高至8%，加上銀行刷卡禮及消費滿額贈品，實質回饋可超過10%。

麗晶精品母親節限定CHA CHA THE 2020蜜香紅茶慕斯蛋糕，680元。（麗晶精品提供）

各式加碼贈與銀行刷卡禮遇，包括單筆消費12萬元，可獲限量TUMI片夾；消費滿30萬元，可獲寶格麗Le Gemme御黃系列（6入組）；消費滿50萬元，可獲沐蘭SPA靜氣茗享按摩療程；消費滿100萬元，再加碼晶華酒店集團（台北/晶泉/台南)）兩天一夜住宿劵。

麗晶精品5月限定樂軒和牛割烹-花見及花月套餐，價格店洽。（麗晶精品提供）

此外，因應母親節有多款期間限定甜點和餐點，日本北海道人氣鬆餅TSUBAKI SALON首次推出特製的「莓開顏笑．北海道粉雪鬆餅蛋糕」，以舒芙蕾鬆餅體研發成蛋糕形式，且由甜點主廚Andrea操刀設計綜合莓果夾心內餡，口感蓬鬆軟綿；CHA CHA THE推出限量的蜜香紅茶慕斯蛋糕，選用三峽蜜香紅茶打造蛋糕主體；和牛割烹樂軒推出5月限定的花漾美味–花月及花見套餐，展現日本A5及澳洲9+和牛與當令食材完美搭配的季節美味。