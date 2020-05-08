愛馬仕Passifolia 系列餐瓷大花瓶，5萬4530元。（愛馬仕提供）

愛馬仕 Passifolia 系列餐瓷茶壺，2萬6080元。（愛馬仕提供）

愛馬仕 Passifolia 系列餐瓷早餐杯與碟，1萬1620元。（愛馬仕提供）

頂級精品愛馬仕推出餐瓷新作「Passifolia」系列， 耗時2000個小時製作，每件餐瓷上的圖紋皆採用手工貼花、24-Karat霧面手繪金邊工藝，整套系列呈現出32種色彩，為了真實呈現藝術家熱帶色彩與細膩筆觸，愛馬仕為此研發新技術與工藝，打造30件餐瓷，讓許多人名人趨之若鶩。

「Passifolia」系列遊走於植物領域與藝術之間，為餐桌帶來力量，藝術家Nathalie Rolland- Huckel從大自然汲取靈感， 以細膩逼真的筆觸，勾勒植萃輪廓， 以3種綠黃色調繪製根莖部分，運用5種藍綠色彩描繪葉面與細微紋路，巧妙地配色突顯了葉片的棕色輪廓，透過餐瓷擺飾，讓人宛若置身叢林，在家也能徜徉於綠意之中。

在餐瓷細節上，像是茶杯甚至連內側都有裝飾，餐盤與大淺盤以手工繪製的金邊，就像一道太陽光暈， 展現自然之美，不只餐瓷有看頭，美好的餐桌少不了花瓶，Passifolia花瓶多了植物圖騰，讓整體家居空間都充滿著叢林綠意風，每個細節都展現愛馬仕餐瓷的精緻與設計，今夏以「Passifolia」系列裝點空間，讓綠意走進家居之中。