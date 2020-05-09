以下3個星座女實在太優秀了，所以是公認的難追！

▍1.水瓶女

水瓶女多才多藝，而且非常有主見，面對新事物有自己獨到的見解，平時工作生活有獨特的處事方式。無論處在什麼環境都能穩下心、不浮躁，遇到問題也能夠冷靜思考。對於自己的人生，有自己的想法，不隨波逐流，清楚什麼是自己想要的，並向著自己的目標前進。

戀愛中的水瓶女，浪漫、有趣、包容、感性中帶著理性，有著獨特的迷人氣質。不過要想追到水瓶女可是不容易，不僅要跟得上她跳躍的思維，而且要多了解她、懂她，不能大男人主義，不能對她撒謊。當然除了這些，你還要是個優秀的人，否則也入不了她的眼。

▍2.天秤女

天秤女天生氣質非凡，對自己外表要求很高時刻保持完美狀態，同時對自己的內在也有要求，能沉下心來學習新的東西。而且有很好的修養，舉止優雅、大方，談吐不俗，處事有分寸，讓人有親近感。

這樣的女子別說異性，同性都會很欣賞，自然她的擇偶標準也比較高。想追到天秤女，首先你要帥，即使不帥也要五官端正，畢竟天秤的顏控不是虛的。其次，你情商要高，要有內涵，一個說話讓人尷尬，胸無點墨的人是不可能追到天秤女的。

▍3.處女女

處女女對自己有高的要求，無論是生活還是事業都要求自己努力做到最好。生活中，是個追求品質，愛乾淨，關心身邊人的精緻女孩；事業方面，她會儘自己的最大努力做到最好，不允許自己隨便混日子，做一件事就要做出成績。

戀愛中，處女女是甘願付出的一方，她非常懂得如何體貼、照顧自己的另一半。還有一點超級吸引男生的是：處女女素顏很好看，屬於很耐看的那種類型。確實，喜歡處女女的人很多，但是想追到手卻一點都不簡單。不僅她的要求高，眼光挑剔，而且態度冷淡，讓不少追求者知難而退。

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