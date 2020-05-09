小編精選《中時電子報》5位正妹，帶領讀者回顧一周正妹網紅的最新消息。

【1】170cm辣媽「爆乳長裙」高衩至臀下！腿根黑影若隱若現

擁有170cm高挑身形的韓國知名網紅ohttomom(오또맘)，雖已是孩子的媽，身材依舊火辣性感，在IG上PO出新品穿搭照，緊身的背部高衩長裙引起網友大讚「身材太絕了」。

【2】170cm網拍女神西外裡上空！開襟「半乳露出」引暴動

在IG上擁有百萬人追蹤的南韓超人氣網拍模特兒兼老闆娘崔素美(somi)，以甜美臉蛋與婀娜多姿的好身材吸引網友喜愛。這兩日又曬出出令網友噴血的火辣穿搭，打開外套裡面竟什麼都沒穿，吸引上萬人點讚。

【3】大馬辣模顏妃激凸了！手拿棒狀物嬌喊「不要報警」

來自馬來西亞的辣模顏妃（Gatita Yan）以高顏值配上惹火身材走紅，目前在IG上已吸引超過150多萬人喜愛，人氣甚至大勝當紅女藝人，是被眾多男粉絲擁護的國民女神之一，私下的她個性俏皮，時不時就愛用「土味情話」大撩粉絲，近日她又穿上超顯胸的平口連身衣，手拿香蕉拍辣照，讓人看得大噴鼻血。

【4】最正空姐「胸前包不住」IG遭駭被逼傳裸照

來自馬來西亞的正妹空姐「Joeytng」（本名：湯祖瑜）以甜美外型及魔鬼身材走紅，私下的她更是身兼多職的健身教練及高人氣網紅，熱愛在個人IG上分享健身心得及私生活花絮，多年來已累積了20多萬粉絲追蹤，但近日她的IG帳戶竟遭駭客入侵，被騙走約新台幣1.1萬元，甚至被威脅要「回傳裸照」，最終經歷將近3天時間才拿回帳號。

【5】大馬女神李元玲雙球狂壓 健身配水桶

來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li）以超健美身材配上堅挺巨胸走紅，親民的她幾乎天天都會在IG發文，藉由秀辣照圈粉，更時常講出俏皮的情話跟粉絲們互動，近日她穿上低胸背心在IG上耍辣，並發問：「喜歡雨天還是晴天？」成功引來大票粉絲回應：「喜歡有你的每一天」、「晴天還不如跟你聊天」。