香港小姐黃嘉雯（Carmaney）從模特兒界出道，因奪得2019年的香港小姐冠軍而爆紅，不過早在賽前，她就以甜美長相及高挑身材備受不少人看好，今年26歲的她身高172cm，配上32C上圍，恰到好處的身材讓人看了賞心悅目。近日，黃嘉雯把握好天氣到海灘享受陽光，同時貼出辣照秀身材。

這天是黃嘉雯初次嘗試玩近年超夯的「直立板運動」，照片中，她身穿緊身的藍色印花防磨衣防曬，站上板的時候氣勢十足，更不停變換性感姿勢秀滑嫩長腿，不過她胸前的「白皙春光」卻意外引人注意！只見她發揮小心機把上衣的拉鍊往下拉，雪白的雙球直接彈出，讓人看了目不轉睛，粉絲們紛紛留言大讚：「這美腿太犯規」、「好想跟你一起玩」等。

黃嘉雯除了曬美照，她也分享首度挑戰的心得表示：「我第一次站起來划槳並完全愛上了它！你可以漂浮在任何想要的地方並躺在木板上，整日聽海浪跟音樂！」不過海面上的太陽實在太強，讓她不忘叮嚀：「強烈建議帶上帽子！」

在 Instagram 查看這則貼文 🚗 CarmaneySantiago 黃嘉雯（@carmaneysantiago）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 26 日 上午 1:09 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 🚗 CarmaneySantiago 黃嘉雯（@carmaneysantiago）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 11 日 上午 4:21 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 🚗 CarmaneySantiago 黃嘉雯（@carmaneysantiago）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 22 日 下午 9:35 張貼