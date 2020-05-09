楊丞琳近期在自己的官方專屬頻道開始分享自己的Vlog，在第一集「我平凡的一天」中分享了從起床、吃飯、運動等日常的一天行程，也讓人發現他維持童顏和苗條身材的美容、瘦身小秘訣！

一早起來第一件事就是盥洗，楊丞琳早上洗臉不會用洗面乳，他覺得不需要用，因為臉上分泌的油脂沒有不好，會用一次性的棉布來洗臉，不用毛巾以避免細菌滋生。洗臉後楊丞琳會立刻擦上保養品，他特別提醒在擦眼周保養品時用無名指輕柔的擦，以免拉扯出細紋。

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 25 日 上午 1:44 張貼

目前楊丞琳正在減肥中，所以他起床的第一餐重點是要攝取足量的蛋白質，另外也不能不吃澱粉，所以也要搭配健康的澱粉類食物，Vlog中媽媽為他準備了水煮凍豆腐、乾煎牛肉片、水煮茼蒿、蕃薯，都是一小碟的份量，都是吃食物的原形，不吃加工品，而且烹調方式盡量單純清淡。

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 7 日 上午 12:32 張貼

用餐後楊丞琳例行性的會出門運動，在運動時一定是保持素顏的狀態，連防曬乳、隔離霜都不擦，以避免運動後毛孔張開讓東西跑進去，會讓膚況變得不好。運動後會用無糖豆漿泡蛋白粉當做晚餐，盡量在天黑前用餐完畢，看到這個晚餐的份量讓人看了覺得真的超少！楊丞琳邊喝邊說「沒辦法，減肥就是這麼可憐」讓人感受到他對於減肥辛苦的無奈！

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 20 日 上午 3:54 張貼

在拍攝Vlog的隔天楊丞琳剛好有廣告拍攝的工作，他分享自己在有工作的前一晚睡前一定會做的事情就是「敷臉」、「抬腿」，床邊必備的保養品是指緣油，睡前方便用來保養手腳。另外他也分享自己很重視寢具的整齊和乾淨，會使用抗菌防塵的枕頭巾，而且常常更換，另外他分享自己起床後都會開除濕機來維持寢室的乾燥，這些都有助於讓寢具更乾淨、更不會有塵蟎，肌膚也較不會出狀況。