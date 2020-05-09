以下3個星座對於前任的態度總是不忍直接斷絕聯繫，就算有了新的情人很可能還是會去找舊情人！

▍1.雙魚座（2.19-3.20）

雙魚的愛像匯集的小溪，數量多又連綿不絕，所以他們不花心，卻非常多情，因為心動訊號太多，讓自己產生了不少錯覺，以至於對身邊許多人都產生了一絲或多或少的曖昧！

當然，不是說雙魚很容易愛上一個人，他們只是太容易被環境影響情緒，由於腦裡全是浪漫夢幻的想法，內心又太過脆弱，情感波動太大，所以很容易心動，即使是面對已經分手的戀人，也會有重燃愛火的可能！畢竟雙魚追求的只是浪漫的愛情，至於對象，只要是沒傷他太深，讓雙魚印象太深刻的話，他們都有回頭的可能！

雙魚的心太軟了，因為不忍傷害身邊的每個人，記性又不好，所以在遇見新歡之後，如果舊愛回頭，他們就很難再與其完全劃分界限，直接放手！就算那時他們和前任已經沒有了當初的激情和愛意，但只要是曾經擁有過的回憶，就讓雙魚很難忘懷。尤其是當小魚屬於被分手的那邊時，他們就更加無法釋懷。因為沒能給當初的愛情一個圓滿的結局，所以讓一直處於童話世界的雙魚很難接受，即使有了新歡，他們也不會與舊愛徹底斷絕！

▍2.巨蟹座（6.22-7.22）

敏感纖細的巨蟹是不會做到完全揮手斬斷過去，擁有斷然與其不再往來的決心。因此即使那段回憶太過慘痛，他們也會將其中最美好的幾處，化為一絲眷戀永遠留在心裡，所以就算時間再長，巨蟹還是會對舊愛永久的保持著一份尊重。即使有了新歡，也能在扮演該做到的角色時，想想曾經的美好！

畢竟巨蟹太容易沉浸在過去的回憶當中，母愛氾濫的他們，對誰都不能做到完全狠心！因此如果是真心喜歡的話，他們有足夠的寬宏大量來原諒對方，然後因為太過惦記，而主動回到那人身邊！

尤其是在與新歡的感情不夠激烈，沒有達到巨蟹的理想狀態時，他們對過去就更加在意。如果那時舊愛又重新想方設法討好他們的話，巨蟹選擇舊愛的可能性就非常大。畢竟，曾經的美好記憶是誰都無法抹去的，即使不能重歸於好，他們也不會完全斷絕與舊愛的往來！

▍3.雙子座（5.21-6.21）

有人說「雙子的愛情保鮮期非常短」，尤其是當他投入到下一段戀情的時候，就不會對上一段戀情有太多的留戀，無論你們曾經有多麼浪漫，都不會讓雙子有回頭的想法！要知道，雙子的信仰一直都是「下一個會更好」，所以對他們來說，新歡比舊愛吸引力大更多！

但不會回頭，不代表雙子就會與舊愛完全劃清界限。對生性樂觀灑脫的雙子來說，這世界上就沒有解不開的結，也沒有化不了的恩怨，所以為了能追求更舒適的生活，他們寧願選擇「化干戈為玉帛」，也不會一直在這種糾葛中繼續遊走！

所以分手後還能做朋友，說的就是雙子了！雙商很高的他們，在明面上不會和任何人撕開臉面，即使關係不深，他們也會做出一副與你很親密的樣子。所以在面對曾經的舊愛時，雙子不僅不會刻意避嫌，還能做到大方地對待和相處，堅決不一分手就老死不相往來。在雙子看來，人生處處是經歷，想通了就好，在二者之間依舊做著真實的自我，吃著碗裡，看著鍋裡，依舊不會怎麼樣。

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

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