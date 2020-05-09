被網友封為「兇版子瑜」的南韓網紅쩡이，以甜美臉蛋、火辣身材吸引54.9萬人追蹤 ，近日PO出前往海灘的穿搭照，封滿的上圍再次吸引網友注意。
本身職業為模特兒的她，從不吝嗇在社群平台上分享生活與穿搭，有時候還會扮演各種人物大玩cosplay，婀娜多姿的身材曲線總是讓網友看得臉紅心跳。
日前，她再度更新近況曬出海灘曬太陽的性感穿搭，只見她穿著緊身白T搭配超激短褲，抬起手來豐滿的雙峰將衣服撐開，微微透出內搭黑bra再度讓網友大噴鼻血吸引8千人按讚。
被網友封為「兇版子瑜」的南韓網紅쩡이，以甜美臉蛋、火辣身材吸引54.9萬人追蹤 ，近日PO出前往海灘的穿搭照，封滿的上圍再次吸引網友注意。
本身職業為模特兒的她，從不吝嗇在社群平台上分享生活與穿搭，有時候還會扮演各種人物大玩cosplay，婀娜多姿的身材曲線總是讓網友看得臉紅心跳。
日前，她再度更新近況曬出海灘曬太陽的性感穿搭，只見她穿著緊身白T搭配超激短褲，抬起手來豐滿的雙峰將衣服撐開，微微透出內搭黑bra再度讓網友大噴鼻血吸引8千人按讚。
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