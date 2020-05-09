在連續27天無本土病例的好消息加持下，民眾樂意出門，攜家帶眷戴口罩外出逛街、用餐過母親節，各百貨人潮最高翻倍成長，甚至還超過去年母親節；熱門地段如台北火車站、東區、信義區百貨內的餐廳訂位幾乎都客滿，餐廳電話接不停，百貨業者鬆一口氣：「真的悶太久，人潮終於回來了！」是近3個月來難得一見的榮景。

中央流行疫情指揮中心9日再傳本土0確診，讓全民鬆一口氣，加上母親節檔期，不少人「自我解禁」，也讓百貨湧現人潮，SOGO台北店美食街、主題餐廳這兩天的訂位幾乎爆滿。（張鎧乙攝）

全台百貨最多的台北信義區受疫情影響，人潮一度少了一半以上，有的業績掉了2至3成，百貨發現上月28日防疫破100天，疫情漸趨平緩後，人潮明顯回流，根據新光三越台北信義新天地觀察，今年母親節假日全館來客與去年相比成長近1成。微風集團各館勞動節連假人潮增加約3至4成，這兩天預估還會再多1至2成。雖然各百貨餐廳為了讓民眾保持社交距離、座位有間距，沒辦法跟全盛時期比，但多數業者認為，「冷靜超過2個多月後，很久沒有看到排隊人潮，至少人都回流了」。

中央流行疫情指揮中心9日再傳本土0確診，讓全民鬆一口氣，加上母親節檔期，不少人「自我解禁」，也讓百貨湧現人潮，SOGO台北店美食街、主題餐廳這兩天的訂位幾乎爆滿。（張鎧乙攝）

在審慎戴口罩、保持社交距離前提下，民眾出門意願提高，尤其30多度的高溫中，到百貨吹冷氣過母親節最舒適。20多歲的王小姐和家人帶媽媽到微風南山慶祝，計畫從午餐吃到下午茶，再悠閒逛到吃完晚餐再回家；帶家人去微風南山聚餐的上班族陳先生說，上午11時開車到信義區，從建國高架橋就塞車，到松高路也塞車，「印象中農曆年初二之後，就沒看過信義區百貨這麼熱烈。」

中央流行疫情指揮中心9日再傳本土0確診，讓全民鬆一口氣，加上母親節檔期，不少人「自我解禁」，也讓百貨湧現人潮，一位母親抱著寶貝在SOGO台北店打卡點一同合影。（張鎧乙攝）

新光三越台北信義新天地分析，受惠於近日高溫，夏季美妝明星保養品、夏服、風扇業績皆雙位數成長；這兩天假日餐廳幾乎滿席，僅剩部份現埸候位，因許多人帶媽媽喝下午茶，名店「花神」跟「PAUL」昨都客滿；母親節禮品以實用家電最熱銷，檔期間氣炸鍋賣300台，dyson清淨機、風扇類較去年成長2成、食物調理機成長3成。

中央流行疫情指揮中心9日再傳本土0確診，讓全民鬆一口氣，加上母親節檔期，不少人「自我解禁」，也讓百貨湧現人潮，百貨表示買氣回溫比預期還要快，希望能挽救業績。（張鎧乙攝）

遠百信義A13主題餐廳假日訂位皆額滿，剩現場候位；停車場出現排隊車潮，人潮較前期多2成。因配合全館母親節期間15.5%回饋，消費2000元抽汽車大獎帶動下，平均客單價1萬元跟5000元為最大宗。母親節禮物除了熱銷的保養品及配件包包外，Apple推出新機吸引果粉現場體驗購買；近期36度高溫炎熱，換季商品也成為另類搶手貨。

微風觀察昨晚逛街人潮多為年輕族群，今天不少家庭客，小家庭、三代同堂都有，圖為微風南山atre逛街親子客。（讀者提供）

遠東SOGO母親節活動自4月28日開跑以來買氣攀升，國際精品、鍋具、家電家寢、化妝品、超市等業種表現佳。台北店這2天因聚餐人增加，餐廳訂位超過9成滿，特別是中式桌菜適合全家聚餐的餐廳都已訂位額滿，其他西式餐廳還有部分位子供現場候位。

微風南山餐廳、美食街都是用餐人潮。（讀者提供）

微風集團今年母親節首度加入精品，全業種祭出滿萬送千、滿千送百優惠，各館上周連假人潮增約3至4成，這兩天人潮預計會再多1至2成；微風南山時時香、smith & wollensky，微風廣場香茅廚、真心台菜等高樓層餐廳和熱門餐廳訂位已滿，各主題餐廳中、晚餐也已9成滿，只剩下零星座位，其中，股神巴菲特愛吃的牛排館smith & wollensky訂位電話接不停。