以下3個星座在愛情中非常專一、癡情，對真心愛上的人非常執著。
▍第三名：獅子座
獅子座在感情裡很霸道，佔有欲十足，但是獅子一旦動心就會毫無保留的愛對方，雖然有時會表現出很幼稚的樣子，但依然讓人覺得可靠。獅子座非常珍惜得來不易的愛情，會一心一意的愛對方，而且根本不需要擔心他們在外面拈花惹草，因為責任心很強的獅子用情非常專一。
▍第二名：天蠍座
都說天蠍座很高傲冷淡，但這只是他的偽裝。愛情裡的天蠍完全是另外一副樣子，他可以很體貼很溫柔，他們愛上一個人就會為他付出一切。一旦走進天蠍的世界，不難發現天蠍其實很感性，他只是缺乏安全感，才愛的很深沈，想要把一切掌握在手裡，只要愛了就不輕易放手。
▍第一名：金牛座
金牛座的人剛開始交往的時候，他們為愛癡狂的表現並不明顯，隨著關係越來越深，你就會慢慢發現金牛座對待戀情是多麼的認真又專注。金牛座談戀愛的認真可以與賺錢的熱情比擬，沒有人會比金牛座更癡情，所以說金牛座在對待愛情專一是排行榜第一名！
【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】
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