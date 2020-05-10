只要打開電視轉到戲劇頻道，幾乎都被滿滿的韓劇給占據，而南韓演藝圈中美女眾多，又有哪幾位女演員被封為「最美女演員」呢？近日，韓國網站便針對多位女演員進行調查，沒想到第一名竟是這位巨星。

南韓戲劇圈中美女輩出，除了一直火紅的中生代女星，近日也出現不少新面孔吸引觀眾的目光。以下便是網友心目中「史上最美女演員TOP10」：

第10名 崔智友

第9名 韓孝周

第8名 宋慧喬

第7名 秀智

第6名 朴信惠

第5名 金所炫

自童星出道後便以清新的氣質擄獲觀眾的心，後續在《擁抱太陽的月亮》、《想你》以及《綠豆傳》等韓劇中獲得肯定，人氣逐漸攀升。

在 Instagram 查看這則貼文 김소현（@wow_kimsohyun）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 28 日 下午 5:34 張貼

第4名 朴敏英

在《成均館緋聞》、《城市獵人》、《金秘書為何那樣》、《她的私生活》等戲中獲得觀眾喜愛的朴敏英，雖承認自己曾動過刀整形，大方的態度卻讓她人氣不減反增，絲毫不受影響。

在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 5 日 上午 3:00 張貼

第3名 孫藝真

一出道便被封為女神的孫藝真，出道20年皮膚與身材依舊保持透亮、纖細，去年底再以韓劇《愛的迫降》成為最受矚目的話題女星。

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 14 日 下午 11:58 張貼

第2名 金賢珠

被觀眾封為實力派演員的金賢珠，雖已43歲依然保持最佳狀態，是不折不扣的凍齡美魔女。

在 Instagram 查看這則貼文 YNKentertainment（@ynkentertainment）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 27 日 上午 1:41 張貼

第1名 IU

自從在韓劇《Dream High》演出後便開啟IU的戲劇之路，近幾年更以《步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》等劇躍升一線女星。日前恢復歌手身份，於6號晚間發行全新單曲《Eight》立即攻佔各大音樂排行榜第一名，可見她的超高人氣。