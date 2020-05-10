只要打開電視轉到戲劇頻道，幾乎都被滿滿的韓劇給占據，而南韓演藝圈中美女眾多，又有哪幾位女演員被封為「最美女演員」呢？近日，韓國網站便針對多位女演員進行調查，沒想到第一名竟是這位巨星。
南韓戲劇圈中美女輩出，除了一直火紅的中生代女星，近日也出現不少新面孔吸引觀眾的目光。以下便是網友心目中「史上最美女演員TOP10」：
第10名 崔智友
第9名 韓孝周
第8名 宋慧喬
第7名 秀智
第6名 朴信惠
第5名 金所炫
自童星出道後便以清新的氣質擄獲觀眾的心，後續在《擁抱太陽的月亮》、《想你》以及《綠豆傳》等韓劇中獲得肯定，人氣逐漸攀升。
第4名 朴敏英
在《成均館緋聞》、《城市獵人》、《金秘書為何那樣》、《她的私生活》等戲中獲得觀眾喜愛的朴敏英，雖承認自己曾動過刀整形，大方的態度卻讓她人氣不減反增，絲毫不受影響。
第3名 孫藝真
一出道便被封為女神的孫藝真，出道20年皮膚與身材依舊保持透亮、纖細，去年底再以韓劇《愛的迫降》成為最受矚目的話題女星。
第2名 金賢珠
被觀眾封為實力派演員的金賢珠，雖已43歲依然保持最佳狀態，是不折不扣的凍齡美魔女。
第1名 IU
自從在韓劇《Dream High》演出後便開啟IU的戲劇之路，近幾年更以《步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》等劇躍升一線女星。日前恢復歌手身份，於6號晚間發行全新單曲《Eight》立即攻佔各大音樂排行榜第一名，可見她的超高人氣。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。