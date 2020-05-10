各大討論區如果聊到髮量驚人的女星，絕對少不了范冰冰！他曾經說過「做演員是沒辦法左右自己頭髮的」尤其拍戲的時候各種倒梳，常常都會導致頭髮斷裂，殺青後都會覺得髮量減少很多，也因此他也研究出一套自己的養髮方式，快來看看范冰冰讓頭髮「瘋長」的秘訣吧！

▍1.早上一杯芝麻糊補頭髮

范冰冰分享自己防疫在家每天早上會用黑芝麻、黑豆、黑米、核桃和熱牛奶一起沖泡成糊狀，連續喝了一個月後「感覺頭髮在瘋長」，而且頭髮變得又黑又粗，推薦想要養髮的人宅在家就可以喝，不但有營養又能增強抵抗力！

在 Instagram 查看這則貼文 Fan Bingbing 范冰冰（@bingbing_fan）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 4 日 上午 6:20 張貼

▍2.不常洗頭

網路上常說范冰冰護髮秘訣就是「不洗頭」，他自己也在小紅書個人帳號承認「我確實不愛洗頭」，因為他覺得頭皮也是皮膚，每天洗會把自然分泌的油脂都洗掉，抵抗力會變差，而且他本身其實頭皮不太會出油，所以通常一個禮拜才洗一次頭，范冰冰特別提醒「油頭少女不要學我」！

在 Instagram 查看這則貼文 Fan Bingbing 范冰冰（@bingbing_fan）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 12 日 下午 8:01 張貼

▍3.洗頭前先潤絲

范冰冰說自己非常把握洗頭時的護髮時間，因為他髮量太多了，一次都要花很久時間護髮，所以喜歡在家自己弄，不愛上髮廊。他在洗頭前會先用大量潤絲精塗抹在乾髮上，他分享自己會用多芬、潘婷等平價的品牌，用起來比較不心疼，大概停留10分鐘再沖洗掉，才開始洗頭。范冰冰洗頭時會先洗頭皮，會用指腹按摩頭皮，頭皮按摩完畢後才開始洗頭髮。他提醒洗頭髮千萬不能用搓的方式洗，要用按壓或捏的方式洗，不然很容易傷害毛鱗片。沖洗掉洗髮精後，會用無矽靈可碰到頭皮的護髮素按摩頭髮5至6分鐘再沖掉，不趕時間時還會使用髮膜，塗抹後戴上浴帽包15分鐘再沖洗乾淨。

在 Instagram 查看這則貼文 Fan Bingbing 范冰冰（@bingbing_fan）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 6 日 下午 10:58 張貼

▍4.不急著吹乾頭髮

洗頭後范冰冰特別提醒不要立刻吹乾，他會先用毛巾把頭髮擠乾，切記不能用搓的方式擦乾，接著戴上乾髮帽，等頭髮不再滴水，擦上髮油才開始吹整，這樣做能縮短吹熱風的時間，吹乾頭髮後還會在髮尾塗抹一些髮油，才算是完成頭髮保養。