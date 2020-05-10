被網友封為「乃木板之顏」的27歲女星白石麻衣，以甜美的外表、清新的氣質受到粉絲們喜愛，而宣布即將從乃木坂46畢業的她，日前登上雜誌以「透視裝」小露性感，引起網友熱烈討論。

出道8年在團隊中擁有超高人氣的麻衣，之前還曾推出半裸寫真集圈入一票死忠粉絲，成為新生代性感女神。

在 Instagram 查看這則貼文 かんたく(かんちゃん)（@kanchan_shiori）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 29 日 下午 6:47 張貼

近日，她受邀登上睽違五年的《周刊Young Jump》封面，在公開的照片中她除了穿上微透長裙與短版絲質上衣、短褲外，還穿上若隱若現的透視上衣秀出白皙美腿與身材曲線，俏皮的模樣讓網友直呼「太可愛了」。