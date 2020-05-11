和以下四個星座交往要有心理準備，因為很有可能會沒有徵兆的突然被提分手！

▍1.雙魚座（2.19-3.20）

雙魚的決心總是下得很奇怪，他們是一個極其矛盾的星座，明明有理智，善於分析和總結，卻還是會被愛情迷失了雙眼，甘心被感性所控制，明知結局不好，也依然對未來充滿幻想！

因此，雙魚提出的分手也是非常突然，他們和天秤一樣，在做選擇時總是被情感迷惑，猶豫不決，以至於在出現問題時，即使一直處於惶恐之下，也不願直接了結！畢竟他們很難自己進行抉擇，所以就算誤會再多，雙魚也會因為某個理由而一直堅持下去。但他們卻忘了，自己和巨蟹一樣，是個敏感，脆弱，又沒安全感的人！於是，當這種情緒到達極致的時候，雙魚就會在無可奈何之下選擇放棄。

要知道，雙魚自己本身就是一個喜歡鬧騰的人，他們的心思很多，雖然平時會無底線的包容你的問題，但當你突然觸及到他們某個特定的點時，雙魚還是會在以往的壓抑中突然爆發！所以雙魚提分手的時候總是非常突然，可能你和她還很平靜地進行交流時，他就突然地甩手了。那時雙魚不是不愛了，只是失望太多，所以才決然地選擇了放手！

▍2.白羊座（3.21-4.19）

白羊性格開朗活潑，也極具衝動，他們的行動總是比腦子快很多，尤其是在失去理智的時候，更是不給自己留一點餘地，以至於說話和做事都非常決絕！所以在爭吵時，他們就被情緒迷住了雙眼，然後心直口快的提出了分道揚鑣的言論。

要知道，白羊在愛情裡總是橫衝直撞，敢愛敢恨，他們對情緒的表達都非常直接，經常很直觀的描述自己內心最深處的想法。但這種思想很少路過自己的大腦，所以在說出來時才會顯得十分不理智，在衝動之下就做出了選擇！

因此白羊的愛情總是來得快，去得也快。他們容易一見鍾情，也能再見傾心，卻很難與一個人日久生情！可能是他們的愛意大多基於新鮮和好奇之上，所以這種感情會激情四射，會容易上癮，卻很難讓人留戀。於是當最初的那種新鮮退卻，或情緒達到臨界點時，他們就會突然爆發，然後提出分手！可見白羊的突然分手，其實並不突然，當壓倒駱駝的最後一根稻草下來時，他們就會馬上爆發，所以許多主動離開的白羊都不會選擇回頭。對你來說，這次爭吵可能只是一次情緒的波動，但對白羊來說卻是日積月累壓抑的釋放！

▍3.天蠍座（10.24-11.22）

天蠍對感情極其認真，如果真的愛上一個人，他們會願意用自己所有的熱忱去對待，所以當天蠍選擇放手的時候，他們對這段感情就已經不再做任何留戀，就算對方還想要回頭，也很難喚回他們！

尤其是對那些喜歡將分手經常掛在嘴邊的伴侶，天蠍離開的就更是決絕。畢竟對重感情的他們來說，那些隨意踐踏自己感情的人是配不上自己的愛情，所以當這種手段利用太多之後，天蠍在忍無可忍的情況下，就會直接順應你的要求，主動提出分手！

要知道，在面對沒有感覺的人時，天蠍可謂是非常絕情。如果真的有了分手的念頭，他們就很少再去說多餘的話，做多餘的事。因此，天蠍的分手會來的突然，但絕對不會猶豫，對於自己不再期待的未來和愛人，在拋下之後，他們就會馬上離開，不做一點回頭！

▍4.雙子座（5.21-6.21）

雙子應該是12星座中除天蠍和處女之外最難搞定的人，他們推理能力極強，很擅長分析人心，所以戀人在他們面前，總有一種被看透的感覺，無所遁形，然後為兩人感情的未來埋下了很大的隱患。

畢竟雙子太后知後覺了，在遇見真愛之前，以往經歷過的感情在他們面前都只有很少的分量。他們好奇心太重，喜歡追求刺激和新鮮，所以在真正塵埃落定前，雙子就像雲一樣，雖然看似有個定點，卻總是在自己的無意識之下四處漂泊！因此，雙子很喜歡將分手掛在嘴邊，他們想要追求的東西太多，想法也是非常多變，所以當分手的念頭在他腦海中翻滾已久時，雙子就會一直將這個想法牽掛在心裡，然後於某天恰當的時間直接將“分手”這兩個字脫口而出。

可見雙子的突然也並不是一時興起，他們和白羊一樣都是謀劃已久，如果不是雙子的真愛，等待感情厭倦之後，他們就會像換衣服般，突然的將你換掉！

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