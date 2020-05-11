馬來西亞網紅顏妃（Gatita Yan），以天使臉孔、魔鬼身材在IG上吸引超過154萬人追蹤，加上每日一句「土味情話」撩得粉絲臉紅心跳。近日她再度更新照片，穿著脫了一半的浴袍引起網友們暴動。

受到新冠肺炎疫情影響，被關在家中多天的顏妃依然不忘用情話與粉絲們互動，這兩日又PO出貼文表示「哥哥，你和所有的前任比起来，他們不過是前戲； ………你才是我想要的高潮」並附上照片，只見她浴袍脫一半露出豐滿半乳險露點，立即吸引7.6萬人按讚留言「被你撩到不停噴鼻血」。