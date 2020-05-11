韓國網站票選「韓國演藝圈最美女藝人」，國民女神宋慧喬也在TOP10榜單之中！已經38歲的宋慧喬，完全看不出歲月有在他臉上留下痕跡，肌膚狀態彷彿停留在20歲，其實要肌膚不顯老，眼周的保養是特別重要的一環，快來看看宋慧喬的眼周保養技巧，簡單幾個步驟就能夠讓雙眼更明亮有神！

1.將雙手搓熱，輕敷於眼周處，幫助眼部血液循環與放鬆。

2.取適量眼霜用中指腹輕點眼周處，再以中指腹於眼周處輕輕推開。

3.依序點壓眼周4個穴位：精明、承泣、四白、太陽穴，再由眉頭至眉尾處輕輕掐捏，幫助眉毛上提與眼部彈力提升。

宋慧喬身為雪花秀代言人，非常推薦新品「雪御活顏亮眼凝霜」，這款眼霜提供現代女性眼部保養完美解決對策，解決因長期使用3C產品、陽光、熬夜、下意識揉眼睛等外在環境與行為影響，導致眼周肌膚出現老化現象！

雪御活顏亮眼凝霜建議搭配2 in 1循環亮眼棒，可達到最佳保養效果。（圖／邱映慈攝影）

尤其內部的2 in 1循環亮眼棒更是能夠加強保養效果，完美設計能100%貼合肌膚紋路幫助加速產品吸收，避免因手部擦眼霜時之拉扯而造成細紋的產生。於早、晚居家護理中使用雪御活顏亮眼凝霜，依序在眉心、眼周穴位進行按摩點壓，可快速改善黑眼圈、浮腫、疲勞感，並幫助眼周肌膚提拉、活化與循環，再現緊緻明亮雙眸。

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：