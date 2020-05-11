2020 全新春夏新品以大膽印花展現美好生活氛圍，Marimekko 設計師一直以自然景色為 靈感，將生動搖曳的花卉刻劃出每一季迷人色彩及外型；而今年春夏新品以「Flowers for Good Life」為主題，將大膽的花色營造出歡慶氛圍設計，同時更將本次印花設計賦予具創 意力、玩心十足及不完美魅力的意涵，進而成為美好生活元素的形象。 今年 Marimekko 設計團隊手繪稿是以各式花卉中取得靈感，並從知名攝影師 Irving Penn 在 1980 年所出版令人驚艷的花卉攝影集擷取靈感，進而打造出全新與經典相容的設計；迷 人牡丹印花繪製在硬紗中猶如階梯踏板般一層一層的建構出服裝輪廓、以花卉肖像結合百摺 設計展現其飄逸感，同時更擷取 1960 年到 1970 年中 Marimekko 的印花圖庫裡的精選花 卉，搭配以紅、黃及綠色為主的春夏色彩並輔以鏡面光影所展現的影像，有著向花卉圖案致 敬的寓意，搭配上六、七零年代懷舊風格，設計出充滿春日生氣又帶點仙氣的新裝。

（圖／品牌提供）

此外，大膽印花遇上經典條紋也是這次春夏系列的主軸，輕快的輪廓對比出以往具張力的套 裝與都會園丁風格，打造出歡愉的季節感，尤其是 Piccolo 系列所強調的永恆經典，以其生 動筆觸繪製而成，將接鄰的色彩調配出第三種顏色，在世俗眼光下所要避免的「失誤」，但 Marimekko 卻視為其設計的一部分，將不完美的魅力完美展現，這也呼應出 Marimekko 設 計初衷，鼓勵穿出自我風格，不受世俗框架而侷限。尤其在今年更推出全剪裁與色彩，不僅 有麻料材質的經典 Jokapoika 襯衫，也推出簡約卻有深度的 Ujeltaa 絲質洋裝及 Kavuta 寬 褲，展現獨具的都會風格且活力洋溢！