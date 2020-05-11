Qeelin 讓傳承數千年的祝福與傳說重拾活力，以輕盈的姿態，真正融入年輕世代的日常時尚中，讓中華文化在當代奢侈品世界重現輝煌。其中Wulu系列簡約流線的設計更是完美賦予Qeelin當代氣息的最佳演繹，將獨特的東方美學展現給世界。時尚女神許路兒以其簡約俐落的穿搭備受大眾推崇，而此穿衣哲學與Wulu的獨特美學不謀而合，在她純淨潔白的造型下，多彩多樣的Wulu戒指耀眼奪目，完美詮釋毫不費力的時尚魅力，舉手投足間卻又不時透露出一絲女人味，將Qeelin傳統綻放新光彩並以首飾設計向世人展現跨時代的東方元素與優雅風格。佩戴者通過自我表達，重新演繹屬於自己的價值觀和態度，無論年齡，都可以找到屬於自己的知性時尚。

（圖／品牌提供）

高級珠寶品牌Qeelin為其標誌性的Wulu系列增添繽紛色彩，讓獨特的Qeelin Lady譜出多姿多彩。Qeelin誠為八面玲瓏的女性呈獻色彩豐富的Wulu戒指，不同的性格拼湊出不同的搭配，展現新時代女性的真我本色 — 「True Colourful Me」。全新款式選用了沿自中國傳統文化、充滿吉祥寓意的珍貴寶石，包括鑽石、紅瑪瑙、翡翠、珍珠母貝和縞瑪瑙。Qeelin創始人暨創意總監Dennis Chan表示：「這些寶石的顏色獨特而優雅，象徵歡樂和積極。而且它們搭配千變萬化，既凸顯配戴者個人風格，又能呈現活力與趣味。」

全新Wulu戒指系列中，珍貴的Wulu鑽石戒指最為矚目 — 鑽石精心切割成標誌性的Wulu形狀。 Dennis說：「我們花了長達十年鑽研Wulu切割的技術，因為要打造出Wulu的細膩曲線，又要獲得最佳的折射效果，需要很高水平的技藝。鑽石的澄明透澈，如水流影，也是一種態度展現，更是一種代表顏色！」

「True Colourful Me」這個富創意的口號，表達了Wulu戒指幻變繽紛的可塑性，這不僅是因為它色彩豐富，還因為尺寸也有許多不同選擇，自由搭配展現個人風格。無論是想以型格的黑白雙色來展現冷艷氣勢，或是以奪目的紅綠雙色綻放喜樂的心情，甚至是以閃爍透亮的密鑲鑽石彰顯冷靜理性，總會找到適合的Wulu戒指。單獨佩戴可以營造簡約風格，多只戒指混合搭配則倍添時尚魅力。

Dennis繼續說：「不管是在美好時光或艱難時刻，我們所需要的就是Wulu給予大家的正能量。正因如此，促使我設計這個饒富色彩、意涵和文化傳承，並充斥著活力趣味的系列。」

最新的Wulu戒指以18K玫瑰金和18K白金精心打造，配上紅瑪瑙、翡翠、珍珠母貝、縞瑪瑙和密鑲鑽石。Qeelin誠邀每個Qeelin Lady以Wulu彩色戒指系列，表達充滿色彩的真我個性。這些閃爍而充滿玩味的戒指具有品牌標誌性的Wulu形狀，閃耀出幸福和希望的光芒，仿如幸運符般守護著每位魅力萬千的女性。