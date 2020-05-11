南韓經典女團少女時代，近日因參加經紀人的婚禮難得合體，不僅為新人送上婚禮祝福也上台驚喜獻唱，讓台下觀眾十分興奮，當天所穿的「婚禮穿搭」同樣成為討論焦點。

自2017年合約陸續到期後，少女時代便只剩下太妍、珊妮、孝淵、俞利及潤娥五人，蒂芬妮、秀英及徐玄雖轉往其他地方發展卻依然是成員之一。10日下午7人一同現身經紀人婚禮在網路上PO出合照，也帶來經典好歌為新人獻唱炒熱現場氣氛，遠在美國的蒂芬妮(Tiffany Young)同樣在遠端送上祝福。

在 Instagram 查看這則貼文 🦋Kim TaeYeon/김태연（@_taeyeonfanpage）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 10 日 上午 1:54 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Sooyoung Choi（@sooyoungchoi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 10 日 上午 6:16 張貼

除了7人合體吸引粉絲們注意之外，太妍、俞利與秀英三人的婚禮穿搭也格外受到討論，有別於其他成員皆以帥氣褲裝或是氣質套裝現身，太妍及俞利以超激短裙露出白皙美腿展現青春活力；擁有170cm好身材的秀英，則是穿著上下高衩不規則長裙，纖細長腿若隱若現，粉絲們看到紛紛大讚「想念妳們！還是一樣美」、「秀英長腿不科學」、「太妍真可愛」。