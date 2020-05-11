季芹和王仁甫從交往到結婚已相處19年，兩人育有一子一女，家庭生活幸福美滿。不過，兩人其實透過不斷的磨合才能走到現在，特別是金錢觀念不同常常引發口角，季芹甚至已經提出兩次離婚要求。

季芹曾在節目中透露，和王仁甫的金錢觀念落差很大，像是兩人在宜蘭經營民宿，就發生好幾次意見不合，像是王仁甫敢衝敢花，堅持什麼都要最好，光是買了三張精品沙發就花了近百萬，相較理財觀念較保守的季芹，認為有多少錢做多少事，兩人為此吵得不可開交，所幸孫德榮出面調解，幽默地警告王仁甫：「你不用跟我講那麼多，只要你跟妹妹有事，我永遠都是說，我站妹妹這邊，有問題的是你！」

王仁甫在節目上表示，和季芹還是男女朋友的時候，就已經訂好「提三次分手就不要交往」的規定，一直到結婚都沿用這條，因為兩人認為講了三次真的會離，也會帶給雙方痛苦，王仁甫透露季芹已用了兩次，「之後一直不敢再用」。