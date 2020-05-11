IU於5/6推出全新單曲《eight》，不僅找來防彈少年(BTS)的SUGA合作，歌詞更藏著對已離世的好友們滿滿的思念，單曲一推出便立即登上各大音樂排行榜第一名展現驚人實力。近日，IU在各人頻道中公開MV側拍，也意外透露曾遭到「校園暴力」的過去引起網友討論。

人美心也美的IU，出道多年持續捐出善款幫助弱勢族群，不久前的兒童節更低調捐出1億韓圓(約台幣243萬)給韓國兒童福祉機構「綠傘兒童基金會」，暖哭一票粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 13 日 下午 7:42 張貼

日前，她在個人YOUTUBE頻道上公開新單曲《eight》MV側拍，來到其中一個頂樓場景時，IU竟自爆在國小時曾遭到穿著制服的學長姐們擋住腳踏車去路勒索要錢，還多次被拉到屋頂上，驚悚的過去讓她不停呼籲「禁止校園暴力」，網友看到也紛紛留言「沒想到IU也有這種經驗」、「校園暴力真的不可取」、「好險IU沒因此走歪」意外引發話題。