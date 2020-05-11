在天氣逐漸轉熱的初夏，ETUDE HOUSE推出三款彩妝新品要讓你的化妝包全面換季！彩度高、顯色、又有激美的亮片折射，讓你今年夏天的妝容更美、更讓人目不轉睛！

ETUDE HOUSE在眼彩盤的系列中不斷提升眼影的質地、色系、包裝，現今販售的眼彩盤多達20款，可見ETUDE HOUSE對於眼妝的細緻度與專業度。今年五月再度推出兩盤眼彩新品，讓今年夏季的眼妝更多變化！

玫瑰香檳眼彩盤NT990元。（圖／邱映慈攝影）

「玫瑰香檳眼彩盤」選用粉色與大地色的柔美和諧，帶有霧面、亮面、亮片等多元質地，延續春天的感受，享受輕風微拂的微醺感受，搭配「玩美色計絲絨唇膏」的五款玫瑰香檳限定色，利用眼妝與唇妝的色澤，立即提升臉部亮度，就像是玫瑰香檳在玻璃杯中折射出的耀眼光芒。

玩美色計絲絨唇膏玫瑰香檳限定色NT420。（圖／邱映慈攝影）

想要迅速完成多變眼妝，首先你需要一盤玩轉色彩經典眼彩盤#粉彩豹紋，將鮭魚粉與珊瑚粉延伸出15色眼彩盤，其中包含霧面、珠光、亮片色，眼妝可玩出更多種變化。推薦可以快速利用眼影刷大面積的刷上鮭魚粉色，接下來在靠近眼睛根部的部分輕刷絲綢感的咖啡色，最後將珠光的豹紋粉紅強化眼中，做出眼部光澤立體感，只需三分鐘即可完成深邃又有夏季活潑感的可愛眼妝。

玩轉色彩經典眼彩盤#粉彩豹紋NT1280元。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出兩名粉絲，每人可獲得玩美色計絲絨唇膏*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/5/21

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