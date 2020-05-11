近期討論度爆表的《夫婦的世界》在劇中男女主角誇張演出造成觀眾回響，連帶女星們的穿搭也受到討論，而劇中金喜愛與韓素希不同的服裝風格，一度成為粉絲仿傚的目標。

韓國女星金喜愛飾演個性獨立的俐落女強人，在第12集劇中，搶眼的Longchamp Roseau中型手提包放置於辦公桌上，既引人注目又時尚的外型，搭配宛若珠寶般細緻的竹節環扣，完美展現女主角在職場中亮麗氣勢，散發時髦氣場。上週末最新發布的第13集劇中，有「最美小三｣之稱的韓國女星韓素希飾演的女配角，則以一身俐落裝扮，搭配Cavalcade Croco 小型黑色斜背包，在眾人面前霸氣登場，驚人的氣勢聚集全場目光，展現迷人自信風範。

女星韓素希以一身俐落裝扮，搭配Cavalcade Croco 小型黑色斜背包，在眾人面前霸氣登場，展現迷人自信風範。(圖片來源翻攝自愛奇藝)

Roseau 系列以光滑的母牛皮革打造，乾淨簡斂的收邊設計，提升手袋的俐落感，附有可拆式背帶，提供不同配戴方式。Roseau 系列共有兩種尺寸，中型尺寸除了基本款的 Roseau 系列，還有以奢華小牛皮打造的 Roseau Luxe 系列以及精緻磨光的荔枝母牛皮製成 Roseau Vernis 系列，Roseau Luxe 系列透過米色、烏木色 及干邑色體現出手袋間的多樣性，特殊皮革塑造出色的美感，在不加工的處理下，皮質會隨著時間與使用程度，自然產生復古的繡舊光澤，展現真實且迷人的風格。Roseau Vernis 系列也為喜愛小型包款的消費者提供不同選擇，小巧造型以及精簡設計，搭配上絨面小牛皮材質，體現另類的華麗搖滾風格，不論身處於任何不同場合，都能成為最搶眼的時尚單品。

(圖/品牌提供)

Cavalcade 系列完美結合品牌的馬術精神，體現品牌皮具製作專業，本系列共有兩種尺寸，小型尺寸包含基本款的Cavalcade以及以鱷魚紋結合牛皮打造的Cavalcade Croco系列，兩款手袋皆採翻蓋外型，俐落設計中依然保有柔美風格，配有可調節長短的肩背帶，可變換造型斜背及側背。本季更推出迷你造型的Cavalcade Croco系列，鱷魚壓紋結合牛皮形成鮮明對比，皮革天然的鏽舊光澤賦予皮革與色彩自然優雅的外觀，展現出獨特又精緻的氣質。