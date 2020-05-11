內政部今(11)日發布2019年第4季全國及六都住宅價格指數，全國住宅價格指數為104.14，較上季上漲0.55%。六都部分，新北市、臺北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市分別較上季上漲0.49%、0.27%、0.17%、0.85%、0.76%及0.91%。整體而言，本季全國及六都住宅價格指數變動不大，持續呈現平穩趨勢。

六都房價全部走揚，年漲幅以台南市4.85%最多。季漲幅部分，高雄季漲0.91%最多，新北市、台北市、桃園市、台中市、台南市也分別較上季上漲0.49%、0.27%、0.17%、0.85%、0.76%。

目前六都包括桃園、台中、台南、高雄等四都，住宅價格指數均已創下2012年第三季統計以來新高，新北市也追平最高點，僅台北市和高點仍有8%左右跌幅。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，去年受到台商回流投資爆發激勵，2019年全台房市買氣出現連三年復甦，交易量達到約30萬棟的復甦門檻，觀察市場可發現，民眾及建商推案信心確實都有轉強的跡象，也導致去年全台Q4房價與購屋負擔進一步攀升，其中，中南部因為房價基期相對雙北低，加上購屋負擔也輕，去年Q4房價漲幅更為明顯。

此外，內政部也發布2019年第4季房價負擔能力指標，全國貸款負擔率為35.15％，較上季上升0.42％，與去年同季持平，房價負擔能力為「略低」等級；房價所得比則為8.58倍，較上季上升0.11倍，與去年同季持平。

內政部指出，房價負擔能力指標，數值愈低表示負擔能力愈高，並依據當季房價中位數與所得中位數的關係計算而得。本季因房價中位數較上季上漲，從長期觀察，本季貸款負擔率雖較上季上升，但仍是2016年以來第3低，致貸款負擔率及房價所得比，呈現上升趨勢。

陳傑鳴表示，因目前房貸利率正位於歷史超低檔區，各銀行也紛紛推出「高貸款成數」、「長寬限期」、「長貸款年期」、「超低低利率」等方案搶食房貸大餅，造成目前的購屋環境對購屋者來說相當友善，未來整體經濟若不致因中美貿易戰、新型冠狀病毒蔓延..等變數，導致受到大幅衝擊，預期今年在台商持續回流投資下，房市仍有機會穩健回升。