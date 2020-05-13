隨著天氣漸漸變熱，不少女生都已換上夏衣，但冬天囤積許久的脂肪要怎麼樣才能瘦得健康又好看呢？不妨試試看南韓女星宋慧喬的「豆腐減肥法」。

今年已38歲的宋慧喬，不僅將臉部完美凍齡，就連身材也始終保持纖細，與剛出道時圓潤的嬰兒肥模樣相差甚遠，關鍵就在「飲食」。她曾在節目中表示，自己為了控制身材，會以低熱量的豆腐代替澱粉增加飽足感，同時達到減肥的效果。

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營養師也透露，豆腐不但低熱量，還富含水與大豆纖維有利於刺激體內排出多餘水份。而女生生理期來時新陳代謝會變慢，因此可以在生理期前開始以豆腐代替晚餐時的米飯及麵類食物，直到生理期的第7~10天，來幫助體內消除水腫，不少韓國女生便是透過這個方法在一個月內甩掉4~5kg。

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但營養師特別指出，這樣的減肥方式並不適用所有人，因為像是痛風的人食用後會導致痛風發作，腸胃不好的人也容易引起脹氣不舒服，因此大家可以依照個人體質搭配蔬菜及蛋白質一起食用，或是在夏天時做成清爽的豆腐沙拉同樣也能兼顧健康與身材。