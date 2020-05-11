中華珠寶品牌Qeelin 透過傳統文化圖騰和象徵主義的文藝賦新，將當代東方設計邊界向前推進。日前，侯佩岑搭配Qeelin Bo Bo耳環與Wulu戒指主持節目晚會，手持氣球的玩味Bo Bo耳環通過結合巧妙的工藝設計與精湛的鑲嵌技法，在她的耳畔下靈活生動，與眾星一同親臨這一場全民狂歡的晚會，活動中目光更不時聚焦於其手上的Wulu戒指，簡約的葫蘆形狀與縞瑪瑙在纖纖玉手下熠熠生輝，極致展現其知性魅力，氣質高雅的裝束下點綴著俐落個性。

Qeelin 自 2004 年品牌成立以來，每個設計均注入豐富的文化傳承意涵，俱以獨特美學觀點賦予傳統符號新生面貌，每件作品均是適合日常佩戴的當代臻品。文藝賦新是對中華文化的珍視，從當代文化中借鏡，並賦予全新活力。

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 5 日 上午 2:31 張貼

品牌取名自Qilin，即「麒麟」，一個吉祥的中國神話動物和愛的象徵。Qeelin代表豐富的想像力和精湛的珠寶工藝，為高級珠寶世界注入玩味和驚喜元素。品牌標誌性的Wulu系列，將葫蘆造型重新打造，延續其在中華傳統文化中的吉祥之意。