被封為「最強星二代姐妹花」的木村光希與木村心美，日前在直播時被網友要求模仿父母，沒想到兩姐妹一口答應重現木村拓哉與工藤靜香當年的經典表情，引來網友熱烈討論。

木村光希與木村心美承襲爸媽木村拓哉與工藤靜香的優良基因，不僅長相甜美、身材高挑，還十分多才多藝，兩人先後出道便以獨特的個人魅力吸引眾人目光成為時尚寵兒。

在 Instagram 查看這則貼文 Kōki,（@koki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 30 日 上午 8:00 張貼

而經常透過IG與網友互動的她們，在母親節當日特別直播包餃子的畫面與媽媽及粉絲們一同慶祝，有網友突然留言希望看到兩姐妹重現爸媽當年的模樣，沒想到她們立刻照做。神似與工藤靜香十分相似的心美，先是重現經典八字眉，五官與木村拓哉幾乎一樣的光希，更是擺出當年老爸帥氣的「跩樣」，讓網友看到紛紛大喊「神複製」；另外，她們還特地模仿爸媽當年恩愛的「放閃照」同樣吸引話題。

「最強星二代姐妹」木村光希、木村心美模仿爸媽爆紅照！經典表情100%複製網笑翻（圖／微博@吃瓜姐妹）

在 Instagram 查看這則貼文 Omi🌙*ﾟYu（@omi__yu_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 9 日 下午 11:37 張貼

而近日受到新冠肺炎疫情影響暫時停拍新戲《BG終極保鑣2》的木村拓哉，也趁機開設IG不讓女兒們專美於前，立即超過131萬人追蹤，可見他的超強魅力。