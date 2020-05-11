A-Lin原本計畫的2020年《Passenger旅. 課》世界巡迴演唱會，因新冠肺炎疫情被邀取消，讓愛唱歌的她有點悶，心情鬱卒到極點。為了不讓一年辛苦籌備演唱會的成果落空，日前她在大樓頂樓舉辦一場「線上演唱會」，在「零聽眾」的情況下盡情高歌，而且從白天唱到黑夜，稍稍紓解了歌癮。
線上演唱會對實力唱將A-Lin來說，只是小場面，但還是發生中途喊卡的意外插曲，原來開唱前A-Lin怕體力不支嗑了一大盒便當，唱到一半打了個大飽嗝，只好被迫中斷，紅著臉請樂團重頭再來一遍，意外的「笑」果讓現場工作人員笑到翻，但也從中一窺A-Lin的真性情。
在這段居家防疫期間，A-Lin其實並沒閒著，除了經營臉書、IG社群媒體，積極與歌迷溝通互動外，還抽空學打鼓，獲得不少好評，讓她信心大增，接下來有可能還會挑戰電吉他、BASE等其他樂器，做一個全方位的搖滾歌手。
人們受到疫情影響只能宅在家看劇，讓多齣連續劇創下超高收視率，同時也激勵不少好戲即將開拍，近來上門洽談A-Lin唱主題曲的邀約蜂擁而至，希望能像電影《比悲傷更悲傷的故事》的主題曲《有一種悲傷》一樣，創下「戲紅歌也紅」的雙贏局勢。
A-Lin進棚拍攝GUCCI時尚專題，以霸氣詮釋GUCCI一襲性感爆乳的GG LOGO曳地禮服，展現女王氣勢，她也挑戰一襲黑色中空褲裝，以比例完美的修長美腿豔驚四座。
GUCCI為配合「520」檔期推薦一系列融入GG LOGO、經典花朵Flora系列印花的單品，GG LOGO向來是GUCCI迷最愛的經典元素，而呼應五月桐花季的Flora花朵風更是應景，從棒球帽、太陽眼鏡到絲巾等精品小物，價格都壓在兩萬元以下，是走進GUCCI時尚世界的最佳入門商品。
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