A-Lin居家防疫有秘方，學打鼓、經營社群媒體，生活忙碌又充實，穿GUCCI性感中空褲裝展現好身材。（JOJ PHOTO攝影，服裝提供／GUCCI）

A-Lin居家防疫有秘方，學打鼓、經營社群媒體，生活忙碌又充實，穿GUCCI性感中空褲裝展現好身材。（JOJ PHOTO攝影，服裝提供／GUCCI）

GUCCI棒球帽，1萬2500元。（GUCCI提供）

GUCCI GG Flora紅色絲巾，1萬7100元。（GUCCI提供）

GUCCI方形腕表，4萬4000元。（GUCCI提供）

GUCCI方形金屬無框太陽眼鏡，1萬6100元。（GUCCI提供）

GUCCI草莓水晶流蘇耳環，1萬5900元。（GUCCI提供）

A-Lin原本計畫的2020年《Passenger旅. 課》世界巡迴演唱會，因新冠肺炎疫情被邀取消，讓愛唱歌的她有點悶，心情鬱卒到極點。為了不讓一年辛苦籌備演唱會的成果落空，日前她在大樓頂樓舉辦一場「線上演唱會」，在「零聽眾」的情況下盡情高歌，而且從白天唱到黑夜，稍稍紓解了歌癮。

線上演唱會對實力唱將A-Lin來說，只是小場面，但還是發生中途喊卡的意外插曲，原來開唱前A-Lin怕體力不支嗑了一大盒便當，唱到一半打了個大飽嗝，只好被迫中斷，紅著臉請樂團重頭再來一遍，意外的「笑」果讓現場工作人員笑到翻，但也從中一窺A-Lin的真性情。

在這段居家防疫期間，A-Lin其實並沒閒著，除了經營臉書、IG社群媒體，積極與歌迷溝通互動外，還抽空學打鼓，獲得不少好評，讓她信心大增，接下來有可能還會挑戰電吉他、BASE等其他樂器，做一個全方位的搖滾歌手。

人們受到疫情影響只能宅在家看劇，讓多齣連續劇創下超高收視率，同時也激勵不少好戲即將開拍，近來上門洽談A-Lin唱主題曲的邀約蜂擁而至，希望能像電影《比悲傷更悲傷的故事》的主題曲《有一種悲傷》一樣，創下「戲紅歌也紅」的雙贏局勢。

A-Lin進棚拍攝GUCCI時尚專題，以霸氣詮釋GUCCI一襲性感爆乳的GG LOGO曳地禮服，展現女王氣勢，她也挑戰一襲黑色中空褲裝，以比例完美的修長美腿豔驚四座。

GUCCI為配合「520」檔期推薦一系列融入GG LOGO、經典花朵Flora系列印花的單品，GG LOGO向來是GUCCI迷最愛的經典元素，而呼應五月桐花季的Flora花朵風更是應景，從棒球帽、太陽眼鏡到絲巾等精品小物，價格都壓在兩萬元以下，是走進GUCCI時尚世界的最佳入門商品。