「LifeWear的藝術與科學。」UNIQLO 5月推出 「童年巨星系」UT，以高人氣卡通與動漫系列為靈感，首度聯名的「ULTRAMAN UT」，不管你的回憶裡叫他鹹蛋超人或奧特曼，經典手勢T恤一上身，瞬間有了勇氣與力量；「Minions UT」強勢回歸，與小小兵們穿越時空回到70年代；「MANGA UT」以經典漫畫為題材，喚醒你久違的笑容；同場加映嬰幼兒「Peppa Pig UT」陪伴孩子快樂成長。「童年巨星系」UT 永不過時，大人小孩都能開心穿，配上相對應的卡通與漫畫，享受歡樂時光。

超過50年歷久不衰的超人氣動漫「ULTRAMAN」終於與UNIQLO聯名了！「ULTRAMAN」是許多男生兒時的經典回憶，裡面的每一句台詞都充滿力量，讓人能重拾信心面對生活中的挑戰。UNIQLO首次聯名不藏私地推出各時代經典角色，包含兄弟檔、朋友檔、怪物檔等圖騰，還有經典絕招手勢T恤，喚醒粉絲們的美好回憶。本次超強父子檔泰羅與泰迦一齊躍上UT，身為鐵粉的你不容錯過。

（圖／品牌提供）

今年初曝光的《小小兵2：格魯的崛起》預告引起全球影迷騷動，雖然電影延期上映，但UNIQLO還是為小小兵迷，貼心推出「Minions UT」系列讓影迷過過癮。電影故事背景設定70年代，以小小兵探究格魯成為大壞蛋夢想的起源為主軸，本次推出的UT以新電影為靈感，包含小小兵幽默扮演李小龍、貓王、機長等角色，超生動姿勢可愛又討喜。雖然電影還沒上映，但可以全家一起穿上小小兵UT，一起重溫電影裡的歡樂時光。

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漫畫和動畫是日本引以為傲的文化。傳承著孩童時的「憧憬」和「童心」，長大後依然令人嚮往。最新MANGA UT系列以三部日本經典漫畫為靈感，無論是溫暖又搞笑的《小松君》、史上最強搞笑漫畫《天才妙老爹》與鬼怪漫畫先驅不敗作品《鬼太郎》系列T恤，穿上身好像回到兒時專心看漫畫的歡樂時光。

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風靡全世界的卡通佩佩豬（Peppa Pig）可說是兒童界的最強天后，為了滿足消費者的期待，UNIQLO再度推出嬰幼兒系列「Peppa Pig UT」，精緻的刺繡與可愛的顏色，以佩佩豬和喬治的休閒活動為靈感，生動呈現他們畫畫、跳舞、騎滑板車、游泳的模樣，「Peppa Pig UT」陪伴寶貝成長的每一天。