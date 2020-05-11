新加坡國民湯品The Soup Spoon匙碗湯因為口味細緻、多樣化，有「湯界星巴克」之稱，一碗湯有滿滿的配料讓人喝完超滿足，同時控制熱量讓人喝了不需擔心身材走樣，是外食族健康新選擇！

在這個講求快速便利、外食多樣化的餐飲戰國時代，有新加坡國民湯品之稱，標榜以「來自世界的廚房」的新加坡餐飲品牌「The Soup Spoon」，在新加坡當地已有27間門市，今年由中興保全科技集團旗下公司中保無限家餐飲股份有限公司代理來台，於108年12插旗中山區大直門市，並在隔年2月底於新莊開設第二間街邊門市，已於5月正式進軍台北京站，開設首家百貨美食街門市。

The Soup Spoon餐點以湯品為主角，搭配沙拉、卷餅、漢堡等副餐。（圖／邱映慈攝影）

The Soup Spoon品牌核心為「以湯品為主角」，不是單純喝湯，更是吃湯！來自世界各地湯品的取樣，透過團隊改良，更加符合亞洲人對於濃湯的定義，瞄準在乎健康、營養、低卡路里的外食族，並且打破以往大家對於湯品高熱量的迷思，讓消費者能夠名符其實的吃飽喝足且零負擔。一碗好湯需要花上數小時的烹煮，才能將所有精華精準呈現，而The Soup Spoon的湯品每一碗湯背後都有一位媽媽細細燉煮，再透過HPP超高壓殺菌技術完整保存湯品的原味及口感，營養不流失確保消費者喝到的都是原汁原味。

湯品配料非常豐富，點湯皆有附餐包，沾取湯汁一起吃非常美味。（圖／邱映慈攝影）

「The Soup Spoon」的創辦人Anna喜歡周遊列國，她將旅行世界的所見所聞，以在地的元素再融入新加坡食材，創造出多款「可以吃飽的湯」，這些湯不僅取代了你我熟知的米飯、麵類、漢堡等主角，紮實的分量一碗便可滿足，顛覆湯僅能佐餐的刻板印象。Anna表示每一個國家都有一個經典的湯品，「The Soup Spoon」的湯如同一國文化的縮影，像是南非的鸚嘴豆、韓國的人蔘等，而這些揉雜各國特色的「湯主食」，都是由新加坡原汁原味空運來台，每一碗湯都代表一個故事，烤焙南瓜濃湯、濃郁羅勒番茄湯、義大利蔬菜通心粉湯等等，每碗湯展現的精神，並非主廚出神入化的烹調技術，而是代表每處文化喜愛著烹飪的人，凸顯家常料理，用心讓各路的朋友細細感受。在中保無限家餐飲股份有限公司總經理曾威翰的引領之下，喜愛喝湯的朋友們日後僅要來到「The Soup Spoon」，就可以一次品嚐到來自世界各地豐富的暖心湯品。

副食特別推薦雞胸肉卷餅和新加坡螃蟹蛋拌飯。（圖／邱映慈攝影）

「The Soup Spoon」匙碗湯有別於先前門市共有9款湯品，將於京站店開賣六款精選人氣湯品，包括東京雞肉燉湯、香滑奶油蘑菇湯、雞肉蘑菇燉湯、匈牙利燉牛肉湯、波士頓風格蛤蜊巧達、龍蝦海味濃湯，未來也會再引進季節性的限定湯品。副食部分，有深具南洋異國風味的新加坡螃蟹蛋拌飯，以及標榜「健康」、「低卡」的沙拉輕食和捲餅。配合京站五月檔期「營養好食光」優惠，5月11日至6月3日，凡來店單點大碗湯，即可享有免費升級沙拉套餐優惠。

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