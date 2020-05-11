板橋車站百貨突停電 19:262020/05/11 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋車站地下街今突然停電半小時。（讀者提供） 今（11日）板橋車站中的Global Mall百貨下午6時左右突然發生停電，包含2樓至地下街的整個館內店櫃都突然斷電，而館內商場同步啟動緊急照明，同時各櫃的職員也都走到店外，引導客人協助疏散，大概半個小時後電力已正式回復，不過目前停電原因正調查中。 #停電 #板橋車站 #百貨 #館內 #地下街 也許您會感興趣 推薦閱讀 火警意外頻傳 寶家五金百貨防災商品熱銷成長三成 21:002020/05/07 財經 蘆竹四條街區停電 台電正搶修中 23:082020/05/07 生活 不祥預兆 美國首家百貨連鎖店因新冠宣布破產 23:272020/05/07 國際 療癒系花園鰻 如蛇又似蟲 04:102020/05/08 地方新聞 母親節不悶了 百貨人潮回流、餐廳客滿 22:012020/05/09 消費 疫情趨緩 母親節人潮出籠 04:102020/05/10 生活新聞 公牛抓癢磨蹭電線桿...下秒「變電箱砸落」 逾700戶人停電 22:422020/05/10 國際 母親節加持 餐廳座無虛席 04:102020/05/11 生活新聞 高雄人悶壞「出籠」！漢神巨蛋人潮回流 鼎泰豐候位2小時 11:482020/05/11 生活 黑道太子爺變裝闖百貨金飾櫃行竊 保全系統竟未開啟 12:282020/05/11 社會 時尚熱門新聞 一周正妹精選》170cm爆乳辣媽、最正空姐辣秀性感好身材 - 星光 - 時尚 正妹雙姝「前胸貼後背」！全身沒穿揪按摩 - 星光 - 時尚 長腿空姐緊身白T領口超深V「上帝視角洩春光」 - 星光 - 時尚 孫芸芸被出賣 20歲女兒曬媽舊照「臉部變化」超驚人 - 星光 - 時尚 2020下半年財運、事業運勢暴漲的星座TOP4 - 運勢 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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