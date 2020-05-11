板橋車站地下街今突然停電半小時。（讀者提供）

今（11日）板橋車站中的Global Mall百貨下午6時左右突然發生停電，包含2樓至地下街的整個館內店櫃都突然斷電，而館內商場同步啟動緊急照明，同時各櫃的職員也都走到店外，引導客人協助疏散，大概半個小時後電力已正式回復，不過目前停電原因正調查中。