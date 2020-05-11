台灣許多人是T字油、兩頰乾的混合性膚質，到了夏天在鼻翼、下巴就開始產生粉刺問題，兩頰還有毛孔粗大困擾，若使用適合自己的酸類保養品將有助於讓肌膚更細緻！

台灣潮濕悶熱的氣候，加上最近長時間戴著口罩，許多人都有粉刺和粗大毛孔問題，特別是鼻翼、下巴的粗糙顆粒感，洗臉也無法去除，讓肌膚暗沉無光。日本樂敦製藥針對台灣氣候和消費者膚質研發，全新推出「肌研卵肌溫和角質調理煥膚凝露」，嚴選葡糖酸及水楊酸，能溫和代謝粗糙角質、黑頭粉刺，並調理粗大毛孔，宛如居家煥膚般，重啟肌膚修護力和防禦力。天天使用，實現光滑透亮的咕溜水煮蛋肌，今年夏天台灣限定新上市！

「卵肌溫和角質調理煥膚凝露」為日本樂敦製藥針對台灣氣候及消費者膚質研發，台灣限定販售。（圖／品牌提供）

台灣女性多為混合性膚質，毛孔粗大、皮脂分泌旺盛、粉刺猖狂在濕黏的夏季，都是肌膚最大的困擾。日本樂敦製藥專為台灣女性研發的「肌研卵肌」系列，全新推出「肌研卵肌溫和角質調理煥膚凝露」，嚴選葡糖酸及水楊酸，溫和配方能天天使用，有效代謝老廢角質和頑固粉刺，預防毛孔阻塞，並提升皮膚吸收機能，活化修護肌膚。

成分含水解玻尿酸，細微小分子能使水份直達肌底，讓肌膚維持油水平衡，清爽水感的凝露質地，推開後輕輕一抹就吸收了，夏天使用也超清爽。此外，還添加金縷梅葉和雪绒花精華，能深層舒緩調理，讓肌膚宛如新生。每天早晚使用，就像自己在家微煥膚一樣，卻不用擔心會刺激肌膚，改善暗沉粗糙，重現如剝殼水煮蛋般咕溜咕溜的baby肌！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看肌研全新推出的「卵肌溫和角質調理煥膚凝露」能溫和代謝老舊角質、黑頭粉刺，並調理粗大毛孔，改善暗沉粗糙！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得肌研卵肌溫和角質調理煥膚凝露*1

★公佈時間 ｜ 2020/5/21

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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