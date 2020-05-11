Fées高效防曬乳40ml，680元。（Fées提供）

雅漾全效極護物理防曬液SPF50＋。（雅漾提供）

雅漾全效極護亮顏防曬乳SPF50＋，980元。（雅漾提供）

屈臣氏即日起至27日祭出700件商品任挑任選第2件2折，寵i會員獨享滿388元送1萬點優惠，醫美品牌加碼滿2800元送300元。（屈臣氏提供）

理膚寶水安得利清爽極效夏卡防曬液 SPF50＋PPD46，50ml，800元。（理膚寶水提供）

迎接艷陽夏日，每年5月就是防曬銷售開跑的季節，因應疫情許多人喜歡往戶外跑，到郊區透透氣，爬山、健行等活動都成為防疫期間的好去處，業者預估在這波年中慶，銷售可能成長3成以上。

專攻婦幼保養的Fées，日前推出健身保養的宣傳活動，帶來1成新客，防曬部分主打價格不變，產品升級，預估今年防曬銷售業績可成長3到4成，除了針對成人推出防曬新品，業者也推出幼童專用的防護防曬乳SPF25，品牌表示，孩童肌膚只有成人1／3，6個月以上的小孩，建議使用「Fées 防護防曬乳SPF25」，以少量多次的塗抹，高效清爽防曬乳SPF50＋則適合3歲以上的小孩使用，夏季期間只要有大量流汗還有擦拭動作都要記得補擦防曬。

雅漾新上市全效極護防曬系列，配方升級吸油微粒，質地輕盈細緻、延展性佳，乾爽不黏髮，日常、戶外都適用，業者更針對喜歡戲水一族，推出海洋友善配方「全效極護控油清爽防曬液SPF50＋」與「全效極護輕透防曬液SPF50＋」，不添加傷害海洋環境的水溶性防曬劑與易殘留於海洋的矽靈。

開架美妝通路屈臣氏也針對夏季，即日起至27日，推出「超夏趴」700件商品任選第2件2折，搶攻夏季保養市場，相關優惠可洽品牌官網。