根據一項由全球測量及數據分析公司尼爾森Nielsen的最新調查，在疫情爆發之後，台灣有近七成的受訪者更傾向在家用餐，小禎也分享自己最近喜愛在家下廚，另外還分享了自己的愛用品，讓做菜更迅速方便！

小禎分享挑選廚房家電秘訣，是以功能性為主，最好挑選操作簡單，可輕鬆做出健康美味料理，近期最愛用的是A-BOT自動翻炒氣炸爐，用「氣炸」代替「油炸」，瀝除高達85%食物油脂，操作簡單，就能簡單雙料理出餐，大容量、獨創自動翻炒與陶瓷空氣濾網，可以減少油煙，讓廚房超清新不需辛苦打掃，小禎推薦想要健康飲食的人選這台就對了，重點是做完料理後，簡單就能清潔，這都是有下過廚的人才知道的好。

小禎、凱鈞老師同台分享自己的廚房愛用品。（圖／品牌提供）

愛下廚的凱鈞老師也是這台自動翻炒氣炸爐的愛用者，表示以往用過烤箱、微波爐，後來換成水波爐，就是體積太大，料理時間很長，試過A-BOT自動翻炒氣炸爐之後回不去了！因為容量很大，烤全雞都沒問題，雙層設計可一次做兩道菜，火力大可快速烹調，又會自動翻炒，省時又方便，設定好時間就能去做其它事情。

「A-BOT自動翻炒氣炸爐」新品上市價NT8,990元，早鳥預購價NT5,980元，將於5/20日開放預購，首波推出奶油白、松露黑兩色，輕巧復古時尚造型人見人愛，能融入各式居家風格，10公升大容量空間，搭配濾油烘烤網、燒烤煎不沾盤、自動攪拌鍋，自動翻炒製作多元料理，多層設計，省時省力，絕對會是您廚房料理的好幫手。

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