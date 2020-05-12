以下4個星座的女生，容易被男人騙上床，但往往卻不被疼愛！

▍1.白羊女（3.21-4.19）

白羊應該是12星座中最簡單的人，他們不是不會玩心計，只是比起那些陰謀來說，白羊更喜歡用直接的方式來解決事情，手段光明正大！所以在感情的世界裡，白羊的求愛方式也是這樣，比起使用手段，他們更喜歡直接去追。因此在遇上心儀之人時，白羊都會主動出擊，用各種方式吸引那人的回眸和轉身，然後在激情燃燒之時，就被帶著做了更深入的事情！

這就是白羊，敢愛敢恨，做事直接，如果真的喜歡，他們甚至願意為其付出所有！但他們卻忘了，這種簡單直白的愛意是不適合成年人的遊戲規則，正所謂「得不到的永遠是最好的」，太輕易上手，就會讓人覺得廉價，所以願意珍惜他們的人越來越少！而白羊的主動和對心意的直視，對許多渣男來說，就變成了釣魚的工具，因此他們很容易被睡，卻太難被愛了！

有的白羊女因為對感情太過直白和做事只有三分鐘熱度的原因，導致他們總是見一個愛一個。尤其是年輕時的白羊女，對感情太過隨意，思想和身體都沒玩夠，很難沉心靜氣的去照顧別人的想法，不適合結婚和長久戀愛，以至於被睡了也很難獲得疼愛！

▍2.射手女（11.23-12.21）

射手女雖然對待感情的態度十分隨意，但他們和白羊一樣都是非常大膽和直白的人！所以射手女的愛情總是很容易促成，如果你不是太糟糕，又矮又挫，能有著自己的魅力，射手女就很容易與你一拍即合！

沒辦法，射手女就是這麼直接，生性隨意的他們對許多事都不會有太大的執念，合則成不合則分，因為對任何人都不愛設防，不願計較得失，所以他們總是被騙，經常在自己以為的愛情裡各種付出，然後在真相被揭穿的時候，帶著回憶瀟灑的離開！

這就是射手女，他們不是不專情，只是思想太過前衛，不在意身外之物，總是認為情到深處自然可以做更親密的事情，卻忘了他們這種對愛情的主動很難被珍惜。畢竟不是每個人都能像射手一樣活得通透，所以在其他事上很幸運的他們，在感情裡面卻很少幸運的得到他們想要的結果！

▍3.雙魚女（2.19-3.20）

如果說白羊女是因為對感情太過直接而導致自己失去了被愛的權利，那雙魚女就是因為太過沉迷，才讓自己成為了遊戲中被捉弄的對象！

畢竟他們很難區分什麼是喜歡，什麼是愛，所以在出現一點心動的時候，就當成了愛情的訊號，然後不顧一切地沉迷其中！那時，他們忘了，忘了對眼前這個人做最深入的了解，忘了對自己的情義做最形象的區分，以至於一腦熱的沉浸下去，不知道回頭，也不願回頭，就算被睡不被愛，也欺騙自己笑著走了下去！

尤其是那些單純善良又喜歡為愛義無反顧的小女孩，他們更是執意的將這種戀情用最特殊的方式發展下去，因為沒見過世界的醜陋，然後在無意中就成為了其他人手中的玩具！

當然，還有一種喜歡遊戲人間的雙魚女，他們也是渣男最喜歡的對象！這種女生容易陷入一段感情，也容易陷入另一段感情，由於對幻想出來的愛情太執著，對感情的態度太過兒戲，以至於即使被睡了也不會得到一份最真摯的愛！

▍4.雙子女（5.21-6.21）

喜歡笑，喜歡鬧的雙子女總是很輕易地就與身邊的人打成一片，因為太過單純，很容易被哄上手，所以很難遇見能主動珍惜他們的人！尤其是那些情感豐富，對感情太過隨性，不用負責的女生，更是容易成為渣男狙擊的對象，即使睡了也不會產生愛意，除非是對技術產生了好感，不然很少願意付出真心！

要知道，雙商極高的雙子太早熟了，除非是他們的初戀，不然很少看到雙子有動真情的可能！再就是他們很容易遇見一些同道中人，隨意又不拘束，大家一起尋求感情中的樂趣，可以深入親密，卻不願探討最深沉的東西，以至於就算有一方產生了愛意，另一方也只會閉之唯恐不及！

因此雙子在感情的世界裡，除非自己主動，不然就會一直處於被動的局面！情感經歷少，心思單純的容易被哄上鉤，情感豐富，油滑的，卻很難遇見願意負責的人，所以如果他們不主動進行篩選，只會成為別人遊戲中的玩具，於是為了讓自己成為遊戲的主宰，雙子女只能選擇貼上「花心」和「渣女」的標籤。

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

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