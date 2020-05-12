在夏天有許多人會噴上香水，可增加體香又能凸顯個人品味，但如果把香水噴在錯的地方反而會有反效果，甚至可能會「越噴越臭」！

噴香水最忌諱噴在容易出汗出油的地方，因為香水並不能抑制汗水和油脂的分泌，如果噴上香水後出汗出油，混合後反而會呈現更難聞的氣味。以下三個地方千萬不要噴香水：

1.耳朵後面：許多人會把香水點在耳後，其實耳後或多或少會分泌有體味的油脂，會干擾香水的氣味，而無法充分散發香水本身的香氣。

2.腋下：許多人在夏季腋下會出汗，所以選擇在腋下使用香水，其實香水和汗水混合後的味道更可怕！若腋下容易出汗可選擇制汗產品來改善，若有狐臭建議直接就醫治療才是治本的方式。

3.手腕內側：許多人會把香水用在這裡，但其實一般上班族的手腕內側很容易和桌面、滑鼠墊摩擦，容易影響香水的氣味，因此不建議噴在手腕內側。

若想要讓香水發揮作用，推薦可用於手臂外側，不但比較少出汗，香水也更容易揮發氣味。如果脖子不易出汗的人也可選擇噴在後頸，因為這裡的體溫偏高，能讓香水的氣味變得更明顯。若想要增添髮香，可噴點香水在梳子上，用梳髮的方式增添頭髮香氣，能避免香水直接噴灑在頭皮上，又能讓香氣均勻分布。

在選購香水時，食品藥物管理署(食藥署)提醒選購及使用時要把握「香氛用化妝品購用5叮嚀」，即看標示、要測試、避部位、放陰涼、限期用。選購時要「看標示」，特別是品名、用途、保存期限等，不買來路不明標示不清的產品；而肌膚較敏感的人在使用香氛用化妝品前，建議「要測試」如果皮膚沒有刺激或過敏等不良反應時，才可安心使用；在使用時則要「避部位」，要避免使用黏膜部位、朝口鼻噴灑或直接噴在臉上，以避免吸入；此外，香氛用化妝品儲存時要「放陰涼」，存置於陰涼處，別放置於陽光直射、高溫潮濕的地方以免變質；最後，香氛用化妝品開封後要「限期用」，在期限內用完並隨時注意是否變質，如產品已經分層、變色或有異味等情況，就不要使用。

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